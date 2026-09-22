Япония разрабатывает гуманоидных роботов для армии: почему их пока не планируют вооружать
Япония изучит возможность использования человекоподобных роботов с искусственным интеллектом в Силах самообороны. Они могут охранять военные базы, перевозить грузы, а впоследствии выполнять разведывательные и спасательные задачи. Однако отправлять гуманоидов в бой японские власти пока не собираются.
Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве и правящей партии Японии, Токио планирует начать исследования по военному применению роботов с физическим искусственным интеллектом. Одной из причин стала нехватка личного состава в Силах самообороны, которым становится все сложнее привлекать новых военнослужащих.
Япония проведет конкурс военных гуманоидов
Разработкой программы займется Агентство по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны Японии (ATLA). Ведомство планирует организовать конкурс, в ходе которого частные компании и университеты продемонстрируют возможности своих человекоподобных роботов.
На первом этапе военных интересуют охрана баз и логистика. Гуманоиды могли бы патрулировать военные объекты, транспортировать грузы и выполнять другую повседневную работу, снижая нагрузку на личный состав.
В перспективе японские власти также рассматривают возможность использования роботов в разведывательных и спасательных операциях. Однако конкретные модели, технические характеристики и сроки их возможного принятия на вооружение пока не объявлены.
"Искусственный интеллект может стать эффективным инструментом для замены или дополнения операций, которые выполняет ограниченное количество личного состава", – пояснил Kyodo высокопоставленный чиновник японского Министерства обороны.
Как будет работать физический искусственный интеллект
Ключевой технологией будущих роботов станет Physical AI, или физический искусственный интеллект. В отличие от систем, которые лишь анализируют информацию, он позволяет машинам взаимодействовать с окружающей средой и выполнять физические задачи.
Робот получает информацию с камер и датчиков, анализирует ее и определяет дальнейшие действия. Например, он может самостоятельно передвигаться по территории военной базы, обходить препятствия или переносить грузы.
Использование гуманоидной конструкции потенциально позволит таким машинам работать в помещениях и на объектах, спроектированных для людей. В то же время японские военные еще должны проверить, насколько эффективными будут подобные роботы в реальных условиях эксплуатации.
Почему Япония не хочет отправлять гуманоидов в бой
Несмотря на интерес к автономным системам, японские чиновники осторожно относятся к использованию искусственного интеллекта в боевых операциях. Одна из главных проблем заключается в риске ошибочного распознавания людей: алгоритм может перепутать союзников с противником или гражданских с военными.
Дополнительным ограничением остается отсутствие общепринятых международных правил применения автономного оружия.
"Мы не ожидаем, что гуманоидные роботы, оснащенные оружием, будут использоваться для ведения боевых действий", – заявил Kyodo один из руководителей комитета по безопасности правящей Либерально-демократической партии.
Поэтому японская программа пока ориентирована на небоевые задачи, где роботы смогут помогать военным без самостоятельного применения оружия.
В Украине роботов уже испытывают на передовой
Япония – не единственная страна, которая интересуется военным применением человекоподобных машин. Как ранее сообщал Military 24, американская компания Foundation отправила в Украину двух роботов Phantom MK-1 для испытаний в условиях войны. Их основной задачей стала доставка снаряжения и грузов в опасные районы.
В то же время основу украинской наземной робототехники сегодня составляют колесные и гусеничные платформы. Они перевозят боеприпасы, эвакуируют раненых и выполняют боевые задачи. Например, один из боевых НРК DEVDROID в течение 45 дней выезжал на позицию и поддерживал украинских военных огнем.
Японский подход пока отличается: Токио хочет сначала проверить, насколько гуманоиды полезны для тыловой работы, прежде чем принимать решение об их более широком военном применении.
Искусственный интеллект также будет задействован в управлении войсками
Программа гуманоидных роботов станет частью более широкого внедрения ИИ в японских Силах самообороны. К концу 2026 года правительство планирует пересмотреть ключевые документы в сфере обороны и национальной безопасности.
В бюджетном запросе на следующий финансовый год, который начнется в апреле 2027 года, Министерство обороны также предусмотрело интеграцию искусственного интеллекта в систему военного управления.
Кроме того, ведомство намерено испытать тактический спутник с искусственным интеллектом, который будет анализировать большие массивы информации, собранной в космосе, и помогать с наведением ракет.
Таким образом, гуманоиды станут лишь одним из направлений японской программы военного ИИ. Пока речь идет об исследованиях и предстоящем конкурсе разработчиков, а не о закупке готовых роботов для армии.