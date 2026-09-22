Япония разрабатывает гуманоидных роботов для армии: почему их пока не планируют вооружать

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве и правящей партии Японии, Токио планирует начать исследования по военному применению роботов с физическим искусственным интеллектом. Одной из причин стала нехватка личного состава в Силах самообороны, которым становится все сложнее привлекать новых военнослужащих.

Япония проведет конкурс военных гуманоидов

Разработкой программы займется Агентство по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны Японии (ATLA). Ведомство планирует организовать конкурс, в ходе которого частные компании и университеты продемонстрируют возможности своих человекоподобных роботов.

На первом этапе военных интересуют охрана баз и логистика. Гуманоиды могли бы патрулировать военные объекты, транспортировать грузы и выполнять другую повседневную работу, снижая нагрузку на личный состав.

В перспективе японские власти также рассматривают возможность использования роботов в разведывательных и спасательных операциях. Однако конкретные модели, технические характеристики и сроки их возможного принятия на вооружение пока не объявлены.

"Искусственный интеллект может стать эффективным инструментом для замены или дополнения операций, которые выполняет ограниченное количество личного состава", – пояснил Kyodo высокопоставленный чиновник японского Министерства обороны.

Как будет работать физический искусственный интеллект

Ключевой технологией будущих роботов станет Physical AI, или физический искусственный интеллект. В отличие от систем, которые лишь анализируют информацию, он позволяет машинам взаимодействовать с окружающей средой и выполнять физические задачи.

Робот получает информацию с камер и датчиков, анализирует ее и определяет дальнейшие действия. Например, он может самостоятельно передвигаться по территории военной базы, обходить препятствия или переносить грузы.

Использование гуманоидной конструкции потенциально позволит таким машинам работать в помещениях и на объектах, спроектированных для людей. В то же время японские военные еще должны проверить, насколько эффективными будут подобные роботы в реальных условиях эксплуатации.