Экспорт дронов для защиты стран Персидского залива: действительно ли "Дикие Шершни" ведут эти переговоры
- Компания "Дики Шершни" высказалась относительно якобы переговоров об экспорте дронов с государствами Персидского залива.
- Пока производитель сосредоточен на сотрудничестве с украинскими вооруженными силами.
В медиа сообщали, что крупнейший в мире нефтяной гигант Saudi Aramco якобы активно обсуждает с "Дикими Шершнями" возможность приобретения дронов-перехватчиков для усиления защиты нефтяных месторождений и объектов от потенциальных атак иранских беспилотников.
Эту информацию официально прокомментировали в компании.
Будут ли "Дикие Шершни" экспортировать дроны в страны Персидского залива?
Производитель самых эффективных на сегодня перехватчиков иранских "Шахедов" под названием STING, заявил, что компания не ведет никаких переговоров об экспорте продукции ни с одним государством или коммерческой структурой из региона Персидского залива.
Там добавили, что к ним нередко обращаются представители стран Ближнего Востока по вопросу возможного экспорта дронов.
Однако наши усилия сосредоточены на сотрудничестве с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки, – отметили в "Диких Шершнях".
Такое сообщение появилось непосредственно после публикации The Wall Street Journal от 12 марта. Эти данные украинские производители опровергли.
При этом отмечается, что украинские власти действительно ведут переговоры с другими государствами по обучению операторов БпЛА и, собственно, поставок дронов. В компании подчеркнули свою готовность при необходимости приобщиться к такой помощи в рамках дипломатических инициатив.
Что предшествовало и какую роль Украина может играть в войне на Ближнем Востоке?
Президент Зеленский ранее призвал партнеров использовать украинские дроны-перехватчики для противодействия массовым атакам иранских "Шахедов". Киев предлагает обменять технологии или готовые дроны на ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем ПВО.
Недавно появлялась информация о переговорах США и одной из стран Персидского залива по поводу возможного приобретения украинских дронов-перехватчиков. Такой интерес подтвержден эффективностью украинских разработок прямо на поле боя.
По словам главнокомандующего Александра Сырского, в феврале более 70% "Шахедов", запущенных в Киевскую область, были уничтожены именно дронами-перехватчиками.
В то же время, за четыре месяца зимы украинская ПВО потратила около 700 ракет Patriot. Для сравнения: главный американский производитель PAC-3 за весь 2025 год изготовил всего 620 таких ракет.