13 марта, 12:13
3
Обновлено - 12:30, 13 марта

Экспорт дронов для защиты стран Персидского залива: действительно ли "Дикие Шершни" ведут эти переговоры

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Компания "Дики Шершни" высказалась относительно якобы переговоров об экспорте дронов с государствами Персидского залива.
  • Пока производитель сосредоточен на сотрудничестве с украинскими вооруженными силами.

В медиа сообщали, что крупнейший в мире нефтяной гигант Saudi Aramco якобы активно обсуждает с "Дикими Шершнями" возможность приобретения дронов-перехватчиков для усиления защиты нефтяных месторождений и объектов от потенциальных атак иранских беспилотников.

Эту информацию официально прокомментировали в компании.

Будут ли "Дикие Шершни" экспортировать дроны в страны Персидского залива?

Производитель самых эффективных на сегодня перехватчиков иранских "Шахедов" под названием STING, заявил, что компания не ведет никаких переговоров об экспорте продукции ни с одним государством или коммерческой структурой из региона Персидского залива.

Там добавили, что к ним нередко обращаются представители стран Ближнего Востока по вопросу возможного экспорта дронов. 

Однако наши усилия сосредоточены на сотрудничестве с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки, – отметили в "Диких Шершнях".

Такое сообщение появилось непосредственно после публикации The Wall Street Journal от 12 марта. Эти данные украинские производители опровергли. 

При этом отмечается, что украинские власти действительно ведут переговоры с другими государствами по обучению операторов БпЛА и, собственно, поставок дронов. В компании подчеркнули свою готовность при необходимости приобщиться к такой помощи в рамках дипломатических инициатив. 

Что предшествовало и какую роль Украина может играть в войне на Ближнем Востоке? 

  • Президент Зеленский ранее призвал партнеров использовать украинские дроны-перехватчики для противодействия массовым атакам иранских "Шахедов". Киев предлагает обменять технологии или готовые дроны на ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем ПВО. 

  • Недавно появлялась информация о переговорах США и одной из стран Персидского залива по поводу возможного приобретения украинских дронов-перехватчиков. Такой интерес подтвержден эффективностью украинских разработок прямо на поле боя. 

  • По словам главнокомандующего Александра Сырского, в феврале более 70% "Шахедов", запущенных в Киевскую область, были уничтожены именно дронами-перехватчиками. 

  • В то же время, за четыре месяца зимы украинская ПВО потратила около 700 ракет Patriot. Для сравнения: главный американский производитель PAC-3 за весь 2025 год изготовил всего 620 таких ракет.