С завода прямо на памятник: как Россия лишилась стратегических бомбардировщиков Ту-22М3

Россия унаследовала от СССР 170 бомбардировщиков Ту-22М3, однако большинство из них было списано на металлолом. Один из последних самолетов в 1993 году военные даже не взяли со склада, превратив новый борт в памятник.

Как сообщает издание Defence Express, возле Казанского авиационного завода стоит самолет с заводским номером 23115132, который никогда не использовался в строевой эксплуатации. Полностью укомплектованная машина простояла под открытым небом до начала 2000-х годов, после чего ее решили превратить в экспонат.

От советского арсенала к дефициту

После распада Советского Союза на балансе военно-воздушных сил России оказалось 170 единиц Ту-22М3. Из-за быстрого износа ресурса и отсутствия систематического обслуживания львиную долю парка утилизировали, и впоследствии на бумаге осталось около 60 бомбардировщиков.

Военное командование не имело четкой стратегии развития дальней авиации и пыталось избавиться от имеющихся запасов. В 2010-х годах и вплоть до 2021 года ходили слухи о том, что Китай желает приобрести 36 таких самолетов за 1,5 миллиарда долларов.

На самом деле Москва сама выступила инициатором возможной продажи излишков техники. Пекин долгое время оценивал целесообразность такой закупки, однако в конечном итоге отказался от сделки.

Попытки достройки и разборки на запчасти

В конце 2021 года на заводской площадке в Казани находилось шесть недостроенных планеров без электроники и двигателей. В начале 2023 года казалось, что предприятие приступит к их достройке, но реализовать это не удалось.

В итоге как минимум два незавершенных корпуса использовали лишь в качестве доноров запчастей для ремонта имеющегося авиапарка. Подобная практика свидетельствовала об отсутствии возможности возобновить полноценное серийное производство самолетов этого типа.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, Подобная ситуация в свое время возникла и с самолетами Ту-95МС. Россия прекратила их выпуск еще в 1992 году, после чего негласно заменила в Казахстане около 40 таких машин на устаревшие модификации Ту-95К.