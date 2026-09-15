Украина получит лицензию на ракеты для Patriot: почему-то более старая модель PAC-2 может оказаться лучше

Украина может получить лицензию на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, причем речь идет о так называемой "менее современной версии". Скорее всего, это может быть PAC-2 GEM-T, однако есть и другой вариант – перспективная PAC-3 ACE, которая еще находится на стадии разработки.

Как пишет Defense Express, в настоящее время для системы "Пэтриот" серийно производятся ракеты PAC-3 MSE и PAC-2 GEM-T, тогда как новая ракета PAC-3 ACE только разрабатывается. Издание связывает слова президента США Дональда Трампа о "менее современной версии" именно с одной из этих ракет.

PAC-2 более старая, но ее проще производить

На первый взгляд выбор более старой ракеты может показаться странным, ведь PAC-3 MSE считается гораздо более современным перехватчиком и специально оптимизирована для борьбы с баллистическими целями.

PAC-3 MSE использует принцип "hit-to-kill", то есть уничтожает цель прямым кинетическим ударом. PAC-2 GEM-T работает иначе: ракета поражает цель боевой частью с ближним подрывом и осколками. По данным Defense Express, эффективность PAC-2 против баллистических целей ниже, а ее дальность и высота перехвата примерно вдвое меньше, чем у PAC-3 MSE.

Однако у PAC-2 есть характеристика, которая в условиях большой войны может оказаться не менее важной, чем максимальные боевые возможности, – ее значительно проще производить в больших количествах.

Как ранее писал "Милитари 24", Украина уже рассматривала альтернативу PAC-3 из-за дефицита таких перехватчиков, а европейские партнеры параллельно работают над локализацией производства PAC-2 GEM-T.

В PAC-2 отсутствуют несколько сложных компонентов

Основное производственное преимущество PAC-2 GEM-T заключается в том, что в ее конструкции отсутствует ряд сложных и дорогостоящих компонентов, используемых в PAC-3 MSE.

В частности, речь идет об активной радиолокационной головке самонаведения, газодинамической системе поперечного маневрирования и двухимпульсном твердотопливном двигателе. Именно отсутствие этих компонентов уменьшает количество потенциальных узких мест в производстве.

Для Украины это имеет особое значение, поскольку проблема Patriot заключается не только в стоимости ракет, но и в возможности произвести их в достаточном количестве. "Милитари 24" уже писал о масштабном расширении производства PAC-3 MSE в США, где планируется довести выпуск до 2 тысяч ракет в год к 2030 году.

Но даже такие темпы не снимают проблему дефицита, поскольку потребность в перехватчиках Patriot растет одновременно в США, Украине и других странах, использующих этот комплекс.

Германия уже выбрала PAC-2

Показателен пример Германии, которая уже решила локализовать производство PAC-2 GEM-T на предприятии COMLOG.

По данным Defense Express, производственная линия должна выйти на темп около 180 ракет в год. Для сравнения: локальное производство PAC-3 MSE в Японии ограничено значительно меньшим показателем и зависит от поставок сложных компонентов, в частности головок самонаведения.

Украина уже имеет опыт использования обоих основных типов ракет Patriot. "Милитари 24" сообщал о поставках в Украину PAC-3 из Германии, которые применяются в первую очередь для борьбы с российскими баллистическими и аэробаллистическими угрозами.

Поэтому локализация PAC-2 не будет означать, что Украина отказывается от PAC-3. Наоборот, потенциальное производство различных ракет могло бы позволить распределять их в зависимости от типа угрозы и не тратить самые дорогие перехватчики там, где можно применить более простую ракету.

А что такое PAC-3 ACE

Есть и другой вариант, который формально может соответствовать определению "менее современной" ракеты. Это PAC-3 ACE, которую Lockheed Martin разрабатывает как более дешевый вариант перехватчика для Patriot.

Military 24 уже подробно рассказывал о PAC-3 ACE: ее главным преимуществом должна стать стоимость, которая, по заявлению производителя, будет более чем вдвое ниже, чем у PAC-3 MSE.

При этом PAC-3 ACE – еще не готовая серийная ракета. Ее первый запуск запланирован лишь на начало 2028 года, поэтому рассчитывать на быстрое развертывание ее производства в Украине было бы преждевременно.

Именно поэтому PAC-2 GEM-T на данный момент выглядит гораздо более реалистичным кандидатом, если говорить о быстрой локализации производства.

Для Украины количество может быть не менее важным, чем технологичность

Ситуация вокруг Patriot показывает довольно простую вещь: самая современная ракета не всегда является лучшим решением, если ее сложно производить в нужных масштабах.

Украина остро нуждается в перехватчиках, а производственные возможности США остаются ограниченными. "Милитари 24" ранее сообщал, что Украина уже сталкивается с дефицитом ракет Patriot, а партнеры пытаются увеличить поставки и создать дополнительные производственные мощности в Европе.

Поэтому PAC-2 GEM-T может оказаться для Украины не "худшей ракетой", а практичным дополнением к PAC-3. Ее основное преимущество заключается не в способности перехватывать самые сложные баллистические цели, а в потенциально более высокой доступности и простоте производства.

Если Украина действительно получит технологию и производственную лицензию на PAC-2, главным результатом станет не появление нового типа ракеты как такового, а возможность создать дополнительный источник поставок боеприпасов для "Патриот" без полной зависимости от американских производственных линий.