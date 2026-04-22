Сотни дронов за раз: эксперт рассказал, защищен ли Киев от атак "Шахедов" и "Ланцетов"

Киев уже частично показывает, как может работать система эшелонированной радиоэлектронной защиты от дронов. В то же время новые российские тактики с дронами-"матками" делают угрозу для городов значительно сложнее.

В столице развернуто большое количество средств РЭБ, которые работают против разведывательных и ударных беспилотников еще до того, как они входят в плотную застройку, рассказал 24 Каналу соучредитель компании по разработке РЭБ Contra Drone Тимофей Юрков. Но для прифронтовых и приграничных городов построить такую же плотную систему значительно сложнее из-за другого уровня опасности и нехватки ресурсов.

Может ли Киев стать моделью защиты для других городов?

Юрков отмечает, что эффективная система РЭБ работает только тогда, когда средства размещены массово и покрывают значительную часть городской инфраструктуры. По его мнению, оборудование должно стоять почти на каждой высотке и действовать как единый механизм, чтобы не только глушить дроны, но и отсекать их еще на подлете к городу.

Для того, чтобы система РЭБ хорошо работала, средство РЭБ должно быть чуть ли не на каждом здании,

– отметил Тимофей Юрков, соучредитель Contra Drone.

По его словам, если подавить сигнал за пределами населенного пункта, дрон может просто упасть в поле и не добраться до цели. Именно поэтому масштабирование РЭБ он считает критически важным для защиты крупных городов. В то же время эксперт обращает внимание на то, что россияне меняют саму логику атак.

Обратите внимание! Речь идет о дронах-"матках", которые способны подлетать на 20–40 километров к городу, а затем сбрасывать меньшие FPV-дроны или "Ланцеты".

Они уже пытаются применять дроны-"матки": они могут лететь 20–30 километров, иногда до 40, и сбрасывать другие дроны – а это уже могут быть сотни целей,

– объяснил Юрков.

При таком сценарии количество воздушных целей возрастает резко, а значит, нагрузка на системы ПВО и РЭБ тоже становится значительно больше. Именно поэтому, говорит специалист, городам придется наращивать плотность РЭБ в разы, иначе даже эффективная противовоздушная оборона может не справиться с массированной атакой.

Что известно о сфере РЭБ?