У столиці розгорнута велика кількість засобів РЕБ, які працюють проти розвідувальних і ударних безпілотників ще до того, як вони входять у щільну забудову, розповів 24 Каналу співзасновник компанії з розробки РЕБ Contra Drone Тимофій Юрков. Але для прифронтових і прикордонних міст побудувати таку ж щільну систему значно складніше через інший рівень небезпеки та брак ресурсів.

Дивіться також Війна РЕБ проти дронів: як народилася нова індустрія, що захищає українські міста від атак "Шахедів"

Чи може Київ стати моделлю захисту для інших міст?

Юрков наголошує, що ефективна система РЕБ працює лише тоді, коли засоби розміщені масово й покривають значну частину міської інфраструктури. На його думку, обладнання має стояти майже на кожній висотці та діяти як єдиний механізм, щоб не лише глушити дрони, а й відсікати їх ще на підльоті до міста.

Для того, щоб система РЕБ добре працювала, засіб РЕБ має бути чи не на кожній будівлі,

– зазначив Тимофій Юрков, співзасновник Contra Drone.

За його словами, якщо придушити сигнал за межами населеного пункту, дрон може просто впасти в полі й не дістатися цілі. Саме тому масштабування РЕБ він вважає критично важливим для захисту великих міст. Водночас експерт звертає увагу на те, що росіяни змінюють саму логіку атак.

Зверніть увагу! Мовиться про дрони-"матки", які здатні підлітати на 20–40 кілометрів до міста, а потім скидати менші FPV-дрони або "Ланцети".

Вони вже намагаються застосовувати дрони-"матки": вони можуть летіти 20–30 кілометрів, іноді до 40, і скидати інші дрони – а це вже можуть бути сотні цілей,

– пояснив Юрков.

За такого сценарію кількість повітряних цілей зростає різко, а отже, навантаження на системи ППО і РЕБ теж стає значно більшим. Саме тому, каже фахівець, містам доведеться нарощувати щільність РЕБ у рази, інакше навіть ефективна протиповітряна оборона може не впоратися з масованою атакою.

Що відомо про сферу РЕБ?