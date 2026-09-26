Китайцы создали дрон, который летает и плавает под водой

Китайские ученые разработали необычный беспилотник TJ-FlyingFish, способный работать сразу в двух средах. Аппарат может летать над водой, а после посадки погружаться под поверхность и продолжать движение уже в качестве подводного дрона.

TJ-FlyingFish весит всего 1,6 килограмма и оснащен четырьмя роторными консолями, обеспечивающими движение в воздухе и под водой. Под водой аппарат может погружаться на глубину около 3 метров, развивать скорость до 2 метров в секунду и оставаться под водой до 40 минут. В воздухе он способен зависать около 6 минут на одном заряде батареи.

Результаты разработки TJ-FlyingFish также описаны в рецензируемой научной статье, опубликованной в журнале Unmanned Systems.

Концепция объединения воздушного и подводного беспилотника интересна тем, что одному аппарату не нужно возвращаться на базу после завершения воздушной части миссии. Он может приземлиться на воду, погрузиться и продолжить выполнение задачи уже в другой среде.

Drone that can swim!



Scientists in China have developed a special drone called TJ-FlyingFish that can both fly in the air and dive underwater.



This lightweight drone, weighing only 1,6 kilograms, has four rotor arms that help it move efficiently in both environments. It can… pic.twitter.com/vcgEgMYpLY – Lukas Ziegler (@lukas_m_ziegler) September 24, 2026

Почему нужен такой беспилотник

По замыслу разработчиков, TJ-FlyingFish может использоваться для поисково-спасательных операций, морских исследований и работ возле морских платформ. Такая схема также открывает возможность для создания беспилотников, которые могут незаметно приближаться к объектам с воздуха, а затем переходить под воду.

Беспилотные системы уже активно осваивают подводную среду. В Украине, например, создали большой автономный подводный аппарат Sea Trident ST-1000, о котором Military 24 ранее рассказывал как об украинском подводном беспилотнике с большим радиусом действия.

Еще один пример такой тенденции – датский подводный дрон Shadowfin, который разрабатывался с учетом украинского опыта войны на море. Military 24 писал о Shadowfin и его возможностях как об одной из новых концепций подводных беспилотных систем.

Китай развивает целую экосистему подводных дронов

TJ-FlyingFish – лишь один из примеров развития беспилотных систем для работы под водой. Китай параллельно создает инфраструктуру для значительно более крупных аппаратов. В частности, Military 24 уже рассказывал о китайском корабле, который создают специально для работы со сверхкрупными подводными беспилотниками.

Развитие таких систем постепенно меняет само представление о морских беспилотниках. Речь идет уже не только о надводных катерах или автономных аппаратах, а о платформах, способных перемещаться между различными средами и выполнять несколько типов задач в рамках одной миссии.

Подобный подход используется и в концепциях морских дронов-маток, которые могут доставлять более мелкие беспилотники ближе к району их применения. О развитии таких систем Military 24 также писал ранее.

Именно способность сочетать различные способы передвижения может стать главной особенностью следующего поколения морских беспилотных систем.