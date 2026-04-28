Чтобы сбивать вражескую баллистику: в Украине будут производить аналог Patriot

Украинская компания BlueBird Tech, которая производит системы РЭБ, детекторы БпЛА, FPV-дроны, теперь будет заниматься еще и изготовлением ракет. Компания стала известна благодаря своей разработке аналога российской "Молнии" "Бебрадрона".

Подробнее о новом направлении работы BlueBird Tech рассказали в Defence Express.

Смотрите также "От этого нет защиты": дипломат сказал, что уже в мае может ждать Россию

Какие вызовы ждут производителей?

Основной фокус компания сосредотачивает на создании собственного современного зенитно-ракетного комплекса, который сможет перехватывать широкий спектр воздушных целей – от беспилотников до крылатых и даже баллистических ракет.

Фактически речь идет об амбициях разработать систему, способную частично заменить американские комплексы Patriot, особенно в условиях острого дефицита ракет к ним.

Эта инициатива вписывается в стратегический курс Владимира Зеленского, направленный на развитие национальных систем противовоздушной обороны, в частности тех, которые могут эффективно противодействовать баллистическим угрозам. Главная цель заключается в уменьшении зависимости от иностранного вооружения, что стало особенно актуальным из-за ограниченных запасов ракет типа MSE для Patriot.

К слову, США и страны Ближнего Востока сосредотачиваются на обеспечении себя системами Patriot, что усиливает их глобальный дефицит и уменьшает доступность для Украины. В то же время, как объяснил 24 Каналу экс-представитель США по Украине Курт Волкер, эти комплексы нужны преимущественно для перехвата ракет, а не большинства воздушных целей.



Пуск MSE с ЗРК Patriot / Иллюстративное фото

Сейчас о технических параметрах будущего комплекса практически ничего не сообщают, однако известно, что BlueBird Tech уже начала активный набор специалистов и инженеров. Это свидетельствует о начальной стадии проекта, которая обычно предусматривает длительный цикл исследований и разработок.

Отсутствие опыта компании в сфере ракетостроения означает, что процесс будет чрезвычайно сложным, дорогостоящим и длительным. В Defence Express объясняют, что разработка подобного комплекса – это многоуровневая технологическая задача.

Прежде всего необходимо создать мощную радиолокационную систему, которая сможет обнаруживать баллистические цели на большом расстоянии, точно отслеживать их движение и передавать данные для наведения ракеты. Не менее сложной является сама ракета-перехватчик. Она должна иметь высокоточную активную головку самонаведения, способную захватить цель и обеспечить прямое попадание на сверхвысоких скоростях.

Для борьбы с баллистическими ракетами применяется принцип "hit-to-kill", то есть физическое уничтожение боевой части без использования взрыва.

Кроме того, ракета должна демонстрировать чрезвычайную маневренность, выдерживать значительные перегрузки и оснащаться газодинамическими системами управления. Важным элементом является и мощный твердотопливный двигатель, который, вероятно, придется разрабатывать и производить самостоятельно.

Эксперты говорят, что для реализации такого амбициозного проекта компании придется привлекать партнеров как в Украине, так и за рубежом, ведь создание полного цикла производства "с нуля" практически нереально.

Учитывая то, что ранее BlueBird Tech работала преимущественно с FPV-дронами и системами радиоэлектронной борьбы, переход к разработке сложных ракетных систем выглядит чрезвычайно амбициозным и одновременно рискованным. Поэтому ожидать быстрых результатов от этого проекта вряд ли стоит.

Европа хочет сотрудничать с Украиной в производстве оружия: какие последние новости?

Европейский бизнес проявляет интерес к созданию совместных оборонных проектов с Украиной, однако реализация таких инициатив с украинской стороны продвигается довольно медленно. В то же время Европейский Союз готовит новые финансовые инструменты для поддержки оборонной сферы, в частности программа SAFE уже находится на завершающем этапе запуска.

Параллельно Польша начинает формирование современного флота беспилотников в партнерстве с Украиной, используя ее боевой опыт.

Кроме того, Эстония и Украина заключили соглашение о совместном производстве ударных дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Эстонская сторона планирует направить до 2026 года около 110 миллионов евро на поддержку этих инициатив.

Важно отметить и то, что страны Ближнего Востока тоже признают эффективность украинских технологий. Так, течение последнего времени Украина заключила оборонные договоры с такими государствами: