Украинцы создали боевого робота с 40-мм гранатометом, способного перевозить 400 кг

Украинская компания DevDroid представила новый наземный роботизированный комплекс TW-40, оснащенный дистанционно управляемым боевым модулем с 40-мм автоматическим гранатометом. Благодаря модульной конструкции робот может не только обеспечивать пехоту огневой поддержкой, но и быстро превращаться в логистическую платформу для перевозки грузов.

О новинке корреспондентам "Оборонки" рассказали в ходе закрытого мероприятия Технологических сил Украины, где компания DevDroid впервые продемонстрировала этот комплекс.

Шестиколесная платформа вместо гусениц

TW-40 построен на шестиколесном шасси и предназначен для разведывательно-ударных операций.

Комплекс может оснащаться автоматическими 40-мм гранатометами Mk-19 или AGL-53. По словам разработчиков, именно колесную платформу запросили военные.

В DevDroid объясняют, что такая схема лучше работает в течение всего года и обеспечивает более высокую мобильность, чем аналогичные гусеничные машины.

Дальность стрельбы до полутора километров

Автоматический гранатомет позволяет поражать цели на расстоянии до 1,5 километра.

По словам представителей компании, это позволяет использовать комплекс как с открытых, так и с закрытых огневых позиций, снижая риски для личного состава.

Оператор управляет боевым модулем дистанционно, а сам робот может действовать на значительном расстоянии от людей. Фото "Оборонка"

До 70 км без подзарядки

Максимальная скорость TW-40 составляет 13 км/ч.

Запас хода достигает 70 километров по дорогам с твердым покрытием и около 50 километров по бездорожью. Фото "Оборонка"

Кроме того, комплекс может находиться в режиме ожидания до 120 часов, что позволяет использовать его для засад или длительного наблюдения.

За несколько минут превращается в логистического робота

Одной из главных особенностей TW-40 является модульная конструкция.

После демонтажа боевого модуля платформа превращается в транспортный роботизированный комплекс, способный перевозить до 400 килограммов груза.

Такой подход позволяет одному шасси выполнять различные задачи – от доставки боеприпасов и эвакуации снаряжения до непосредственной огневой поддержки.

Starlink и закупки через DOT-Chain

Для управления комплексом DevDroid использует собственную систему Droid Box.

Она поддерживает сразу несколько каналов связи, в том числе Starlink, радиосети и LTE. Это позволяет адаптировать систему к различным условиям работы и уровню радиоэлектронного противодействия.

В компании также сообщили, что TW-40 уже прошел кодификацию. По словам разработчиков, в ближайшие недели военные смогут закупать комплекс через цифровой маркетплейс DOT-Chain по программе "е-Баллы".

Почему это важно

Украинские производители все чаще отказываются от узкоспециализированных наземных роботов в пользу универсальных платформ. Например, недавно был представлен робот с двумя автоматами Калашникова. А ранее – как тяжелый беспилотник доставляет НРК-камикадзе. TW-40 демонстрирует именно такой подход: одна база может выполнять функции боевого комплекса или логистического транспортера в зависимости от установленного оборудования.

Для подразделений это означает меньшее количество различных машин, упрощение обслуживания и более гибкое использование техники непосредственно на поле боя. Именно модульность и цифровые системы управления сегодня становятся одним из главных направлений развития украинских наземных роботизированных комплексов.