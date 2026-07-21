На поле боя появляется робот с двумя автоматами Калашникова: "Звездные войны" отдыхают

Украинская компания Roboneers, специализирующаяся на оборонных технологиях, представила новую модификацию дистанционно управляемого боевого модуля "ШАБЛЯ К-2". Главной особенностью новинки стала установка сразу двух автоматов АК-74, что позволяет почти вдвое увеличить плотность огня при прикрытии пехоты или обороне позиций.

Новый боевой модуль был представлен в ходе мероприятия, организованного Технологическими силами Украины. На презентации присутствовали корреспонденты издания "Оборонка", которые ознакомились с новой разработкой.

Два автомата вместо одного

В новой версии "ШАБЛИ К-2" оператор может выбирать один из трех режимов работы: вести огонь только из левого автомата, только из правого или одновременно использовать оба.

По словам представителя Roboneers, такая схема позволяет значительно увеличить плотность огня и обеспечить более эффективное прикрытие пехоты на коротких дистанциях.

Фактически модуль выполняет роль дистанционно управляемой огневой точки, которая позволяет вести бой без непосредственного присутствия стрелка под огнем противника.

Работает через Starlink или кабель

Управление боевым модулем может осуществляться как по кабелю, так и через спутниковый интернет Starlink.

Кроме того, "ШАБЛЯ К-2" интегрируется в цифровую систему наземной роботизированной платформы, что позволяет использовать ее как часть роботизированного комплекса.

Такая архитектура позволяет устанавливать турель на различные носители – от стационарных позиций до наземных роботов.

Работает даже без питания платформы

Конструкторы предусмотрели несколько вариантов питания.

Помимо основного источника энергии от наземного роботизированного комплекса, модуль имеет собственную резервную батарею. Также его можно подключать к внешнему аккумулятору.

Это позволяет использовать "ШАБЛЮ К-2" даже отдельно от роботизированной платформы или быстро переносить ее на другой носитель.

Три камеры для различных задач

Для наблюдения и наведения модуль получил сразу три оптические системы.

Широкоугольная дневная камера используется для обзора местности и поиска целей.

Узкоугольная камера обеспечивает точное прицеливание во время стрельбы.

Отдельно установлен тепловизор, который позволяет работать ночью или в условиях плохой видимости.

Почему дистанционные турели становятся новым стандартом

Дистанционно управляемые боевые модули все активнее интегрируются в наземные роботизированные комплексы украинского производства. Это позволяет вести огонь по противнику без риска для оператора, который может находиться на безопасном расстоянии.

Ранее подобные системы чаще всего оснащались одним пулеметом или автоматом. Использование двух АК-74 является попыткой увеличить огневую мощь без существенного усложнения конструкции. В то же время эффективность такого решения будет зависеть от практического ресурса оружия, стабильности платформы во время стрельбы и точности системы наведения, которые производитель пока не раскрывает.