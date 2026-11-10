Украинский комплекс "Плутон" будет выявлять координацию вражеских "Шахедов"

Российские войска все активнее используют самоорганизующиеся цифровые сети для защиты беспилотников от систем радиоэлектронного подавления. Украинские разработчики нашли асимметричное техническое решение, научив радиотехнические средства фиксировать групповую координацию дронов противника.

Украинская система мониторинга воздушного пространства "Плутон" получила масштабное обновление, позволяющее обнаруживать mesh-модемы вражеских ударных и разведывательных дронов на расстоянии до 70 километров.

О расширении возможностей комплекса сообщила компания-разработчик "ИНФОЗАХИСТ" в комментарии изданию "Милитарный". Специализированное оборудование было модернизировано для круглосуточного мониторинга радиосигналов на ключевых рабочих частотах 1,5 ГГц и 3,4 ГГц.

Почему российские mesh-модемы стали серьезной угрозой

Внедрение mesh-топологии связи стало одним из самых опасных технологических шагов противника в ходе модернизации дронов типа "Гербера", "Молния" и дальнобойных "Герань".

В отличие от стандартного радиоканала типа "точка-точка", mesh-сеть превращает каждый аппарат в воздухе одновременно в полноценный приемник и ретранслятор сигнала. Это существенно расширяет оперативный радиус управления и позволяет операторам корректировать траекторию полета практически до момента попадания в цель.

Кроме того, такая архитектура создает серьезные трудности для традиционных средств радиоэлектронной борьбы. Если украинский комплекс РЭБ глушит или выводит из строя один из дронов, цифровая сеть мгновенно и автоматически перестраивает маршрут передачи телеметрии через соседние аппараты.

Способность комплекса "Плутон" идентифицировать пакеты обмена данными между такими модемами позволяет заранее обнаруживать приближение целой группы аппаратов еще на дальних подступах.

Архитектура системы и удаленное управление

Комплекс радиотехнического мониторинга "Плутон" предназначен для фиксации широкого спектра воздушных угроз: от массовых FPV-дронов до разведчиков и барражирующих боеприпасов Supercam, Zala, "Ланцет" и "Орлан".

Базовый рабочий диапазон устройства охватывает полосу 500–6000 МГц с возможностью аппаратного расширения до 24 ГГц. В алгоритмы системы заложено декодирование каналов и сопоставление перехваченных параметров с регулярно обновляемой базой сигнатур с поддержкой гибкой настройки частотного плана.

Функционал станции позволяет определять пространственное расстояние до обнаруженной цели и точно рассчитывать время ее подлета к прикрываемому объекту.

Важным шагом в новой версии стала реализация удаленного мониторинга и частичного контроля произвольного количества станций "Плутон" через защищенную сеть VPN. Также предусмотрена полная интеграция с тактическим комплексом радиопеленгации "Пластун – РП-3000М", что упрощает мгновенную триангуляцию координат беспилотников. В настоящее время разработчики завершают работу над перехватом цифрового FPV-видео и модулем автоматизированного управления огневыми средствами противодействия.

Эволюция вражеских БПЛА и адаптация обороны

Необходимость обнаружения сложных цифровых протоколов связи обусловлена стремительной эволюцией российских средств воздушного нападения. Как ранее сообщал "24 Канал", Главное управление разведки Минобороны зафиксировало серийное использование усовершенствованной модификации "Гербера-2" с размахом крыльев 3 метра и радиусом действия до 1200 км, на которую оккупанты устанавливают защищенную от помех навигационную систему "Комета" и китайские mesh-модемы.

Своевременное обнаружение сетецентрических групп дронов на расстоянии до 70 км лишает противника тактической внезапности. Это дает мобильным огневым группам, операторам зенитных средств и скоростным дронам-перехватчикам дополнительное время на развертывание и перехват задолго до выхода барражирующих боеприпасов в зону непосредственной атаки.