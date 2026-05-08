Спутники ICEYE заметили ПВО С-300 в Беларуси: где именно разместили комплексы

Во время учений ORION 2026 компания ICEYE продемонстрировала возможности спутниковой разведки, в частности на примере позиционного района ПВО в Беларуси. Спутник зафиксировал базу ЗРК С-300 с детализированной структурой объекта.

Об этом сообщила пресс-служба компании ICEYE по итогам участия в военных учениях ORION 2026.

Смотрите также Присутствуют ли российские ударные подразделения на территории Беларуси: что говорят в ГПСУ

Где в Беларуси разместили ПВО С-300?

Radio & Nukes сообщил, что спутник SAR зафиксировал позиционный район белорусской ПВО с базой зенитно-ракетных комплексов С-300. На обнародованном снимке спутника видно две самоходные пусковые установки 5П85 в специально оборудованных укрытиях.

Справка! Зенитно-ракетный комплекс С-300 предназначен, чтобы уничтожать авиацию и перехватывать ракеты различных типов, в частности крылатые и баллистические, на высоте до 27 километров и на расстоянии до 100 километров. С-300 осуществляет вертикальный старт ракет ПВО, поэтому может перехватывать цели, которые летят с любого направления. Также эта система действует быстро, поскольку не требует разворота пусковых установок. Главным недостатком этого ЗРК является устаревшая и примитивная электроника, разработана еще СССР.



Позиция ЗРК С-300 возле Бреста / Фото с Radio & Nukes

Также на спутниковых снимках заметно радиолокационную станцию 92Н6, которая обеспечивает наведение ракет комплекса, а рядом – радар 76Н6, предназначен для обнаружения целей на малых высотах. Объект обнаружили неподалеку Бреста по координатам 52.1961789, 23.7493016.



Позиция С-300 возле Бреста / Снимок Radio & Nukes

Аккаунт в Х Status-6 обратил внимание, что на одном из мониторов центра управления демонстрировали наблюдение за Североморском – одной из основных баз российского Северного флота.

Важно! Политолог Игорь Чаленко в комментарии 24 Канала отметил, что Россия использует территорию Беларуси для очередных провокаций Украины. Говорится и о развитии логистики, и об обустройстве артиллерийских позиций, и о запуске воздушных пуль. В Кремле нужно, чтобы Украина перебросила определенные ресурсы на северную границу с Беларусью. Такие провокации, говорит Чаленко, происходят из-за значительных проблем врага на фронте.



В то же время вариант втягивания Лукашенко в войну против Украины таки возможен. Однако политолог называет это ну очень большой ошибкой белорусского самопровозглашенного президента. В таком случае украинские беспилотники способны нанести колоссальный ущерб ВПК Беларуси и другим важным для экономики предприятиям.

Что известно об учениях ORION 2026?

Заметим, что учения ORION 2026 были направлены на подготовку военных к противодействию технологически равному противнику с привлечением наземных, воздушных, кибернетических и космических систем.

В то же время компания ICEYE во время учений продемонстрировала работу космической разведки для выявления скрытых целей в режиме реального времени.

Спутники компании используют технологию SAR (Synthetic Aperture Radar – радар с синтезированной апертурой). Она работает через излучение микроволновых импульсов и анализа их отражения от земной поверхности. Именно благодаря этому спутники могут получать детальные радиолокационные данные вместо обычных оптических снимков.

Из-за высокой чувствительности SAR к металлу и геометрии объектов, поэтому военная техника четко заметна на радиолокационных снимках. Благодаря этому системы могут обнаруживать технику противника даже под маскировочными сетками или среди лесных массивов.

Есть ли угроза наступления на Украину из Беларуси?

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 7 мая заявил, что на территории Беларуси пока нет российских подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение. Впрочем, в ГПСУ не исключают возможность дестабилизации или провокаций для растяжения Сил обороны с белорусской стороны.

В то же время в службе отметили, что в последнее время белорусский режим активно начал развивать полигоны, дороги и артиллерийские позиции на южных направлениях страны.

Заметим, что в конце 2023 года Россия вывела с территории Беларуси от 10 до 12 тысяч военных, которые проходили там подготовку. Эти солдаты пополнили ряды оккупационной армии, для усиления линии фронта.

Напомним, что 2 мая Владимир Зеленский публично объявил о специфической активности на территории Беларуси вблизи границы с Украиной. Впрочем признал, что признаков подготовки к немедленному наступлению нет. Политическое и военное руководство внимательно следит за ситуацией на этом участке.