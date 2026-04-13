Military 24 Оружие и технологии
13 апреля, 09:52
Обновлено - 09:56, 13 апреля

Для противодействия "Орешнику": в Украине планируют создать космические войска

Юлия Харченко
Основні тези
  • Украина планирует создать космические войска для противодействия современным ракетным угрозам, в частности российским ракетам "Орешник".
  • Это позволит юридически закрепить деятельность ВСУ в космосе и обеспечить независимый доступ к критически важным данным.

Украина рассматривает создание собственных космических войск для противодействия современным ракетным угрозам, в частности российским "Орешник". Инициатива предусматривает не только технические возможности, но и юридическое оформление нового военного домена.

Об этом в комментарии для "РБК-Украина" сообщил народный депутат Федор Вениславский, который возглавляет подкомитет по вопросам государственной безопасности в оборонном комитете Верховной Рады.

Что известно о создании Украиной космических войск?

Украина планирует создать собственные космические войска, чтобы эффективнее противодействовать современным ракетным угрозам, в частности российским ракетам типа "Орешник". Как пояснил Вениславский, такие цели движутся на высоте более 100 километров – за пределами возможностей традиционной противовоздушной обороны.

По его словам, создание Космических сил позволит юридически закрепить деятельность ВСУ в новом военном пространстве – космосе. Кроме того, это откроет возможности для перехвата ракет еще до разделения боевых блоков, что значительно повышает эффективность обороны.

Сейчас Украина зависит от партнеров в вопросе спутниковой разведки и раннего предупреждения о ракетных запусках. В то же время собственные спутники позволят обеспечить стабильную связь и независимый доступ к критически важным данным.

Справочно. Идея создания космических войск обсуждается уже не первый год, однако пока не реализована. В Минобороны ранее создали Управление космической политики, которое занимается разработкой нормативной базы, внедрением технологий и развитием международного сотрудничества в этой сфере.

Что известно о других разработках и технологиях, которые планирует внедрить Украина?

  • Украинская компания Fire Point намерена разработать собственную систему ПВО. Это возможно, но есть свои нюансы. В частности, главной проблемой остается то, что немало деталей, которые требует система изготавливаются не в Украине, что усложняет процесс комплектования.

  • Компания Fire Point планирует создать баллистическую ракету с дальностью 850 километров до середины 2026 года. Директор компании Денис Штилерман заявил, что эти ракеты будет трудно сбить, даже для систем ПВО, таких как Patriot.

  • Известно, что Украина разработала новые баллистические ракеты FP-7, которые являются аналогом ATACMS, но вдвое дешевле. Тестирование переходит на новый этап, ракеты будут использоваться уже для атак по врагу.