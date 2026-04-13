Для противодействия "Орешнику": в Украине планируют создать космические войска

Украина рассматривает создание собственных космических войск для противодействия современным ракетным угрозам, в частности российским "Орешник". Инициатива предусматривает не только технические возможности, но и юридическое оформление нового военного домена.

Об этом в комментарии для "РБК-Украина" сообщил народный депутат Федор Вениславский, который возглавляет подкомитет по вопросам государственной безопасности в оборонном комитете Верховной Рады.

Смотрите также В Украине начала работать частная ПВО, – "Флеш"

Что известно о создании Украиной космических войск?

Украина планирует создать собственные космические войска, чтобы эффективнее противодействовать современным ракетным угрозам, в частности российским ракетам типа "Орешник". Как пояснил Вениславский, такие цели движутся на высоте более 100 километров – за пределами возможностей традиционной противовоздушной обороны.

По его словам, создание Космических сил позволит юридически закрепить деятельность ВСУ в новом военном пространстве – космосе. Кроме того, это откроет возможности для перехвата ракет еще до разделения боевых блоков, что значительно повышает эффективность обороны.

Сейчас Украина зависит от партнеров в вопросе спутниковой разведки и раннего предупреждения о ракетных запусках. В то же время собственные спутники позволят обеспечить стабильную связь и независимый доступ к критически важным данным.

Справочно. Идея создания космических войск обсуждается уже не первый год, однако пока не реализована. В Минобороны ранее создали Управление космической политики, которое занимается разработкой нормативной базы, внедрением технологий и развитием международного сотрудничества в этой сфере.

Что известно о других разработках и технологиях, которые планирует внедрить Украина?