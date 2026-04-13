Для противодействия "Орешнику": в Украине планируют создать космические войска
Украина рассматривает создание собственных космических войск для противодействия современным ракетным угрозам, в частности российским "Орешник". Инициатива предусматривает не только технические возможности, но и юридическое оформление нового военного домена.
Об этом в комментарии для "РБК-Украина" сообщил народный депутат Федор Вениславский, который возглавляет подкомитет по вопросам государственной безопасности в оборонном комитете Верховной Рады.
Что известно о создании Украиной космических войск?
Украина планирует создать собственные космические войска, чтобы эффективнее противодействовать современным ракетным угрозам, в частности российским ракетам типа "Орешник". Как пояснил Вениславский, такие цели движутся на высоте более 100 километров – за пределами возможностей традиционной противовоздушной обороны.
По его словам, создание Космических сил позволит юридически закрепить деятельность ВСУ в новом военном пространстве – космосе. Кроме того, это откроет возможности для перехвата ракет еще до разделения боевых блоков, что значительно повышает эффективность обороны.
Сейчас Украина зависит от партнеров в вопросе спутниковой разведки и раннего предупреждения о ракетных запусках. В то же время собственные спутники позволят обеспечить стабильную связь и независимый доступ к критически важным данным.
Справочно. Идея создания космических войск обсуждается уже не первый год, однако пока не реализована. В Минобороны ранее создали Управление космической политики, которое занимается разработкой нормативной базы, внедрением технологий и развитием международного сотрудничества в этой сфере.
Что известно о других разработках и технологиях, которые планирует внедрить Украина?
Украинская компания Fire Point намерена разработать собственную систему ПВО. Это возможно, но есть свои нюансы. В частности, главной проблемой остается то, что немало деталей, которые требует система изготавливаются не в Украине, что усложняет процесс комплектования.
Компания Fire Point планирует создать баллистическую ракету с дальностью 850 километров до середины 2026 года. Директор компании Денис Штилерман заявил, что эти ракеты будет трудно сбить, даже для систем ПВО, таких как Patriot.
Известно, что Украина разработала новые баллистические ракеты FP-7, которые являются аналогом ATACMS, но вдвое дешевле. Тестирование переходит на новый этап, ракеты будут использоваться уже для атак по врагу.