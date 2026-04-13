Про це в коментарі для "РБК-Україна" повідомив народний депутат Федір Веніславський, який очолює підкомітет з питань державної безпеки в оборонному комітеті Верховної Ради.
Що відомо про створення Україною космічних військ?
Україна планує створити власні космічні війська, щоб ефективніше протидіяти сучасним ракетним загрозам, зокрема російським ракетам типу "Орешник". Як пояснив Веніславський, такі цілі рухаються на висоті понад 100 кілометрів – за межами можливостей традиційної протиповітряної оборони.
За його словами, створення Космічних сил дозволить юридично закріпити діяльність ЗСУ в новому військовому просторі – космосі. Крім того, це відкриє можливості для перехоплення ракет ще до розділення бойових блоків, що значно підвищує ефективність оборони.
Наразі Україна залежить від партнерів у питанні супутникової розвідки та раннього попередження про ракетні запуски. Водночас власні супутники дадуть змогу забезпечити стабільний зв'язок і незалежний доступ до критично важливих даних.
Довідково. Ідея створення космічних військ обговорюється вже не перший рік, однак поки не реалізована. У Міноборони раніше створили Управління космічної політики, яке займається розробкою нормативної бази, впровадженням технологій і розвитком міжнародної співпраці у цій сфері.
Що відомо про інші розробки та технології, які планує впровадити Україна?
Українська компанія Fire Point має намір розробити власну систему ППО. Це можливо, але є свої нюанси. Зокрема, головною проблемою залишається те, що чимало деталей, які потребує система – виготовляються не в Україні, що ускладнює процес комплектування.
Компанія Fire Point планує створити балістичну ракету з дальністю 850 кілометрів до середини 2026 року. Директор компанії Денис Штілерман заявив, що ці ракети буде важко збити, навіть для систем ППО, таких як Patriot.
Відомо, що Україна розробила нові балістичні ракети FP-7, які є аналогом ATACMS, але вдвічі дешевші. Тестування переходить на новий етап, ракети будуть використовуватися вже для атак по ворогу.