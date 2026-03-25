Будет новый рубеж воздушной защиты, – командующий беспилотными системами ПВО о последней атаке

Во время предыдущей массированной атаки 24 марта россияне запустили аж 999 "Шахедов". Враг использовал фактически все, что у него было доступно на складе. К сожалению, определенное количество дронов прорвалось на Запад Украины. Но в ПВО заверили, что уже готовят там новый рубеж противовоздушной защиты.

Командующий беспилотных систем противовоздушной обороны Юрий Черевашенко рассказал 24 Каналу, что 24 марта фактически была самая большая дневная атака за всю историю полномасштабной войны. Только в одной Киевской области зафиксировали 250 дронов.

В Киеве достигли незаурядного результата

По словам военного, ни одна воздушная цель так и не долетела до Киева. То, что еще год назад сбивали по всей Украине, сейчас уничтожили в пределах Киевской области.

Единственная "цель", которую в конце концов зафиксировали Воздушные силы в пределах Киева – стая птиц. При этом должны понимать, что россияне используют различные средства на разной высоте и скорости,

– рассказал господин Черевашенко.

Обратите внимание! Только днем 24 марта, с 9:00 до 18:00, российские оккупанты запустили по Украине аж 556 ударных беспилотников.

Как будут усиливать ПВО на Западе Украины?

Как отметил военный, сейчас идет развитие многоэшелонированной противовоздушной защиты. Для сбивания вражеских целей привлекают и дроны-перехватчики, и мобильные огневые группы, и тактическую авиацию, и вертолеты и тому подобное. Фактически это масштабные воздушные операции. И такого опыта не имеет ни одна страна в мире.

Россияне увидели, что им не удается пробивать противовоздушную оборону в крупных городах. Поэтому они и начали атаковать гражданские объекты на Западе Украины. Там уже идет работа над усилением ПВО.

Уже работаем над созданием нового рубежа воздушной защиты, задача которого – исключить атаки на мирные города на Западе Украины. Враг это понимает, поэтому вчера было запущено все, что было на складах. Мы слышим общество. Нам нужно немного времени, чтобы построить эффективную систему,

– подчеркнул господин Черевашенко.

