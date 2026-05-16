Россия использует новую тактику воздушного удара по Украине, – СМИ

Россия больше не ограничивается ночными дроновыми ударами и теперь атакует Украину почти непрерывно по несколько дней подряд. Аналитики считают, что это начало новой тактики, направленной на истощение нашей страны.

Аналитик из Института науки и международной безопасности Игорь Анохин назвал нынешнюю бомбардировку Украины ярким примером новой тенденции российских ударов. Об этом пишет Business Insider.

Чем особенна новая российская тактика ударов "Шахедами"?

По словам Анохина, в 2026 году Кремль минимум 5 раз прибегал к длительным волнам атак.

Первые такие длительные атаки начались в конце марта, когда Россия запустила почти 1000 дронов по Украине за 24 часа. Другой заметный случай произошел в середине апреля, когда непрерывные воздушные удары продолжались 32 часа.

Длительные атаки истощают людей. Они заставляют украинцев часами сидеть в укрытиях или рисковать, продолжая обычную жизнь.

По словам Анохина, именно это и является целью России.

Главная цель – психологическое давление и экономический террор. Россия держит украинские города в постоянном напряжении, нарушает гражданскую жизнь и атакует энергетическую и критическую инфраструктуру,

– объяснил он.

Такие атаки также проверяют на прочность многоуровневую систему ПВО. Большое количество воздушных целей ее перегружает. Украина вынуждена использовать дорогие ракеты ПВО для уничтожения дешевых дронов, из-за чего российским баллистическим ракетам легче прорывать защиту.

Именно так Россия действовала на этой неделе: после нескольких часов атак дронами 13 мая ночью следующего дня ударила по Киеву ракетами. По словам президента Зеленского, украинская ПВО сбила не менее 93% российских дронов, но только 73% ракет.

Исследователь Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики считает, что дневные атаки имеют еще одну цель.

По его словам, многие российские дроны-приманки оснащены электрооптическими сенсорами. Они могут одновременно истощать украинскую ПВО и разведывать расположение целей.

"Главными целями обычно являются мобильные огневые группы, наземные пусковые установки ПВО и другие важные военные объекты, – говорит Борсари. Иначе говоря, дневные волны дронов помогают России выявлять важные цели для последующих ударов.

По данным Анохина, в апреле 66% российских ударных дронов были именно "Шахедами", а остальные – дроны-приманки или другие типы ударных БпЛА.

Россия научилась быстро производить много дронов

Россия и раньше проводила длительные атаки, но не в таких масштабах. По мнению Борсари и Анохина, ключевое изменение заключается в способности России быстро производить больше дронов.

Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане является главным российским центром производства "Шахедов". Именно там Кремль активно наращивает выпуск дронов, несмотря на украинские удары по заводу. Недавние спутниковые снимки показали новые ангары и производственные помещения на территории завода. Комплекс расширили еще на 340 гектаров, а также начали новое строительство на дополнительных 450 гектарах.

По словам Анохина, с начала 2025 года доля "Шахедов" в российских атаках постоянно растет – с 59% осенью прошлого года до 64% весной 2026-го.

Впрочем, украинская система ПВО, несмотря на недостаток ресурсов, пока демонстрирует эффективность. Анализ Анохина показывает, что если осенью почти треть "Шахедов" достигала целей, то в апреле этот показатель упал примерно до 14%. Украина также активно развивает более дешевые средства борьбы с дронами, в частности дроны-перехватчики. В Воздушных силах ранее заявляли, что около 30% российских дронов сбивают именно такие недорогие системы, а в отдельные периоды этот показатель достигал 70%.

Борсари и Анохин считают, что длительные дневные волны атак дронами могут стать постоянной частью войны. "Однако пока непонятно, действительно ли российская стратегия ударов дает результат", – отметил Борсари.

Россия хочет выйти на 110 тысяч дронов в год

Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил для 24 Канала, что массированная атака 13 – 14 стала возможной благодаря накоплению дронов во время так называемого "перемирия", а также из-за предварительного замедления их использования. Это позволило России нанести удар большим количеством беспилотников одновременно.

По его словам, подобные массированные налеты возможны только за счет запасов и наращивания производства.

По данным украинской разведки, Россия планирует выйти на производство около 110 тысяч дронов в год, из которых примерно 60 тысяч – ударные дальнобойные, а еще 50 тысяч – ложные цели.

Если эти планы реализуются, Россия может производить до 450 дронов в сутки к концу 2026 года, а к началу 2027-го – до 500. Около половины из них будут составлять "Шахеды". Эксперт отмечает, что это уже уровень, который представляет серьезную угрозу для безопасности Европы.