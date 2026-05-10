9 мая "Радио Свобода" показало спутниковые снимки "Алабуги" за 2025 и 2026 год.

Что известно о "Алабуге"?

Территория "Алабуги" в российском Татарстане в течение года расширилась на 340 гектаров.

Если сравнивать снимки за май 2025 и 2026 годов, можно заметить строительство новых ангаров в северной части зоны, а также новых жилых и производственных помещений в ее центральной части.

Как изменилась "Алабуга": смотрите видео

Видно, что в апреле 2026 года начались активные строительные работы и на территории площадью более 450 гектаров к югу от СЭЗ "Алабуга". Это с другой стороны от федеральной автомобильной дороги М-12 "Восток", проходящей рядом с зоной.

Также на снимках есть еще одна автомобильная дорога, что как раз строится. Трасса ведет именно к "Алабуге".

Справочно. Особая экономическая зона "Алабуга" – основное место производства ударных дронов "Герань", которые являются российскими аналогами иранских "Шахедов". Свои дроны Россия серьезно усовершенствовала по сравнению с иранскими "прародителями". Кроме того, по данным источников агентства Associated Press, "Герани" россияне передавали в Иран после начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля.



Для производства "Гераней" Россия активно вербует студентов, а также мигрантов из разных стран мира.



5 мая 2026 года Великобритания ввела санкции против 35 юридических и физических лиц из России, которые занимаются этой вербовкой.

Где расположена "Алабуга": смотрите на карте

В феврале 2026 года стало известно, что на территории СЭЗ "Алабуга" развернуто не менее 19 башен для противодействия воздушным атакам.

Они, вероятно, оснащены крупнокалиберными пулеметами, однако недавно рядом с "Алабугой" OSINT-аналитики заметили и первую башню для зенитно-ракетного комплекса "Панцирь".

Обратите внимание! "Алабугу" уже несколько раз атаковали украинские БПЛА, в частности 2 апреля 2024, 23 апреля 2025, 15 июня 2025.



Эта экономическая зона расположена более чем в 1400 километрах от Луганщины, 1500 – от Харькова и почти в 2000 километрах от Киева.

Что еще известно о "Алабуге"?

В 2025 году редакция 24 Канала с помощью источников в разведке исследовала российскую программу релокации девушек в возрасте 18 – 22 года из стран Африки, Азии и Латинской Америки, которую под видом международного обучения и выгодной работы привлекают к сборке иранских дронов-камикадзе типа "Shahed". Она называется Alabuga Start.

Девушкам обещают образование и карьерные перспективы, а взамен они становятся дешевой рабочей силой для российского военно-промышленного комплекса. Мигранты работают в опасных условиях на заводах.

Стоит заметить, что Россия использует этот проект не только для заполнения дефицита кадров в условиях санкций, но и для создания живого щита из иностранцев на своих стратегических объектах.

Команде 24 Канала также удалось поговорить с бывшей участницей программы Alabuga Start. Ния (имя изменено) год пробыла в российском рабстве. Эту программу она не искала, россияне сами вышли на нее с предложением принять участие в "учебном проекте". Это девушке стоило года жизни. Сейчас она уже дома, в Марокко.

Кто еще фигурирует в функционировании "Алабуги"?

Ранее журналисты-расследователи также выяснили, что с особой экономической зоной "Алабуга" тесно связано и подразделение операторов БпЛА "Сталинские соколы".

В мае СМИ писали, что главным специалистом "Алабуги" был гражданин России Артем Ревенский, которого арестовали в США по обвинению в причастности к взломам критически важных систем нефтегазовой инфраструктуры, в том числе в США и в Украине. Ревенский признал вину по всем обвинениям и может получить срок до 27 лет лишения свободы.

Кроме того, директор этой экономической зоны Тимур Шагивалеев назвал свою дочь Герания. Расследователи 24 Канала предполагают, что Шагивалеев дал имя ей в честь своих дронов.