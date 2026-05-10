9 травня "Радіо Свобода" показало супутникові знімки "Алабуги" за 2025 та 2026 рік.

Дивіться також Запізно чистити: як російські блогери роками рекламували "Алабугу", де збирають "Шахеди", та чому YouTube це "не помічав"

Що відомо про "Алабугу"?

Територія "Алабуги" у російському Татарстані протягом року розширилася на 340 гектарів.

Якщо порівнювати знімки за травень 2025 та 2026 років, можна помітити будівництво нових ангарів у північній частині зони, а також нових житлових та виробничих приміщень у її центральній частині.

Як змінилася "Алабуга": дивіться відео

Видно, що у квітні 2026 почалися активні будівельні роботи й на території площею понад 450 гектарів на південь від ОЕЗ "Алабуга". Це з іншого боку від федеральної автомобільної дороги М-12 "Схід", що проходить поряд із зоною.

Також на знімках є ще одна автомобільна дорога, що якраз споруджується. Траса веде саме до "Алабуги".

Довідково. Особлива економічна зона "Алабуга" – основне місце виробництва ударних дронів "Герань", які ж російськими аналогами іранських "Шахедів". Свої дрони Росія серйозно вдосконалила порівно з іранськими "прабатьками". Окрім того, за даними джерел агентства Associated Press, "Герані" росіяни передавали до Ірану після початку війни на Близькому сході 28 лютого.



Для виробництва "Гераней" Росія активно вербує студентів, а також мігрантів із різних країн світу.



5 травня 2026 року Велика Британія ввела санкції проти 35 юридичних та фізичних осіб із Росії, які займаються цим вербуванням.

Де розташована "Алабуга": дивіться на карті

У лютому 2026 року стало відомо, що на території ОЕЗ "Алабуга" розгорнуто щонайменше 19 веж для протидії повітряним атакам.

Вони, ймовірно, оснащені великокаліберними кулеметами, проте нещодавно поряд з "Алабугою" OSINT-аналітики помітили і першу вежу для зенітно-ракетного комплексу "Панцир".

Зверніть увагу! "Алабугу" вже кілька разів атакували українські БпЛА, зокрема 2 квітня 2024, 23 квітня 2025, 15 червня 2025.



Ця економічна зона розташована за понад 1400 кілометрів від Луганщини, 1500 – від Харкова та за майже 2000 кілометрів від Києва.

Що ще відомо про "Алабугу"?

У 2025 році редакція 24 Каналу за допомогою джерел у розвідці дослідила російську програму релокації дівчат віком 18 – 22 роки з країн Африки, Азії та Латинської Америки, яку під виглядом міжнародного навчання та вигідної роботи залучають до збирання іранських дронів-камікадзе типу "Shahed". Вона називається Alabuga Start.

Дівчатам обіцяють освіту та кар'єрні перспективи, а натомість вони стають дешевою робочою силою для російського військово-промислового комплексу. Мігранти працюють в небезпечних умовах на заводах.

Варто зауважити, що Росія використовує цей проєкт не лише для заповнення дефіциту кадрів в умовах санкцій, а й для створення живого щита з іноземців на своїх стратегічних об'єктах.

Команді 24 Каналу також вдалось поговорити з колишньою учасницею програми Alabuga Start. Нія (ім'я змінене) рік пробула у російському рабстві. Цю програму вона не шукала, росіяни самі вийшли на неї із пропозицією взяти участь у "навчальному проєкті". Це дівчині коштувало року життя. Зараз вона уже вдома, у Марокко.

Хто ще фігурує у функціонуванні "Алабуги"?

Раніше журналісти-розслідувачі також з'ясували, що з особливою економічною зоною "Алабуга" тісно пов'язаний і підрозділ операторів БпЛА "Сталінські соколи".

У травні ЗМІ писали, що головним спеціалістом "Алабуги" був громадянин Росії Артем Ревенський, якого заарештували у США за звинуваченням у причетності до зламів критично важливих систем нафтогазової інфраструктури, у тому числі в США та в Україні. Ревенський визнав провину за всіма звинуваченнями і може отримати строк аж до 27 років позбавлення волі.

Окрім того, директор цієї економічної зони Тимур Шагівалєєв назвав свою доньку Геранія. Розслідувачі 24 Каналу припускають, що Шагівалєєв дав ім'я їй на честь своїх дронів.