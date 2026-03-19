Долетают аж на Запад: что такое Mesh-сеть, которую дроны РФ используют для атак
- Российские дроны могут использовать Mesh-сеть для улучшения сигнала, что позволяет им проникать глубже в Украину.
- Эксперты подозревают, что эта технология предоставляет врагу больше возможностей для атаки, и она требует более детального изучения.
Во время вечерней атаки 18 марта россияне ударили "Шахедом" по Львову. Это был нетипичный удар, потому что в город фактически долетел один беспилотник, который прошел через несколько областей и добрался до Запада Украины.
Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала объяснил, что здесь важны сразу две вещи. По его словам, Россия могла использовать новые возможности связи для такого полета, а Украине нужно глубже перестраивать систему обнаружения и противодействия таким целям.
Как Mesh-сеть меняет атаку "Шахедов"?
Ранее полет "Шахедов" на Запад Украины часто связывали с коридором вдоль границы с Беларусью. Это объясняли работой наземных станций на белорусской территории, которые помогали держать связь с дроном на большом расстоянии. Теперь Россия может строить значительно более гибкую схему, где маршрут уже не привязан к одной линии.
Это Mesh-сеть, которая может выстраиваться в зависимости от наличия рядом других дронов, которые тоже являются частью этой сети,
– объяснил Храпчинский.
При такой модели беспилотник может зайти хоть с юга, хоть через центральные области, а уже ближе к цели подключиться к другому борту в воздухе. Одного ретранслятора достаточно, чтобы достроить канал и дотянуть управление туда, где оно нужно для завершения атаки.
Нужен только один дрон-ретранслятор, чтобы обеспечить связь для контроля выполнения задачи,
– сказал авиаэксперт.
Далее дрон уже не требует постоянного ручного ведения к самому зданию. Оператор может только подтвердить цель, после чего борт срабатывает по заложенному алгоритму. Для такой схемы россияне могут подключать не только ретрансляторы в воздухе, но и мобильную связь или другие технические каналы, которые позволяют корректировать действие беспилотника.
Здесь не о прямом управлении. Mesh-сеть позволяет контролировать такие дроны даже с башен на территории России за счет ретрансляторов или других дронов, которые находятся в воздухе,
– подчеркнул Храпчинский.
Дрону дают команду уже у цели
В этой схеме речь не идет о ручном ведении "Шахеда" до самого здания, как это бывает с FPV-дронами. Беспилотник проходит маршрут, подсоединяется к нужному каналу связи, а дальше получает возможность точнее выполнить уже заложенную задачу. Именно поэтому ключевым здесь становится не постоянное управление, а момент, когда дрону передают подтверждение на последнем отрезке.
То есть мы говорим о том, что дрон увидел в камере здание, оператор подтвердил уничтожение этого здания, и соответственно дрон начал выполнять задачу,
– объяснил Храпчинский.
Такой принцип, по его словам, держится на алгоритмах, которые уже запрограммированы на борту. То есть оператор не "рулит" дроном в прямом смысле, а лишь вмешивается в отдельный момент, когда надо подтвердить цель или скорректировать выполнение задачи. Это и есть главная разница между обычным ручным управлением и такой моделью точечного контроля.
Это тот алгоритм, который позволяет не управлять дроном, а принимать решения за счет алгоритмов, которые запрограммированы на борту,
– сказал авиаэксперт.
Чем дальше беспилотник от наземного канала связи, тем больше становится задержка. Именно поэтому в такой схеме важны ретрансляторы ближе к нужному району, а дополнительно могут использовать и мобильную связь или другие элементы, которые помогают вносить изменения в действия дрона уже во время полета.
Что известно об атаке на Львов?
- Повреждения получило здание Главного управления СБУ во Львовской области. Утром во Львовской ОГА уточнили, что дрон сбили силы ПВО, а на территорию управления упали обломки.
- У СБУ подтвердили удар по зданию и сообщили о разрушениях. Жертв и пострадавших нет, на месте работали следователи, по факту атаки открыли уголовное производство.
- В ночь на 19 марта Россия запустила 133 ударных беспилотника различных типов, в частности около 70 "Шахедов". ПВО обезвредила 109 дронов, но последствия этой атаки также были в Киеве, на Волыни, в Одессе и Запорожье.