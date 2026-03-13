Новейший противовоздушный "купол" Michelangelo сначала испытают в Украине, – Breaking Defense

В Украине планируют протестировать новейший "купол" против воздушных атак Michelangelo до конца 2026 года. Результаты испытания могут стать основой сертификации системы по стандартам НАТО.

О планах рассказал руководитель итальянской оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани, передает Breaking Defense.

В чем особенность нового "купола"?

Как рассказал Чинголани, сейчас производят первый компонент системы Michelangelo. Планируется, что его протестируют в реальных условиях в Украине. Это может показать эффективность "купола" в борьбе с современными угрозами.

Компания уверяет, что новейшая система предназначена для перехвата, отслеживания и уничтожения различных воздушных целей. В частности, это касается баллистики, гиперзвуковых ракет, массированных налетов БпЛА и целей, летящих на низких высотах.

Ключевым элементом, как объяснил Чинголани, является модуль МС5. В общем система позволяет оборонять границы "мертвой зоны" длиной 10 – 15 километров от атак различными целями.

К тому же комплекс служит для соединения радаров, артиллерийских батарей, спутников и средств борьбы с дронами.

Этот массив оборудования "мертвой зоны" можно расширять сколько угодно, если у вас есть все платформы, программное обеспечение, электроника и средства управления этими машинами,

– добавил директор компании.

В Leonardo отметили, что новой ПВО уже заинтересовались около 20 стран.

В 2027 году Michelangelo планируют испытать, зкорема, на способность перехватывать баллистические ракеты. Уже к 2030 году систему могут полностью интегрировать в НАТО и ЕС.

