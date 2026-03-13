Новейший противовоздушный "купол" Michelangelo сначала испытают в Украине, – Breaking Defense
- В Украине планируют протестировать новейший противовоздушный "купол" Michelangelo до конца 2026 года.
- Система Michelangelo предназначена для перехвата различных воздушных целей, а к 2030 году планируется ее полная интеграция в НАТО и ЕС.
В Украине планируют протестировать новейший "купол" против воздушных атак Michelangelo до конца 2026 года. Результаты испытания могут стать основой сертификации системы по стандартам НАТО.
О планах рассказал руководитель итальянской оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани, передает Breaking Defense.
В чем особенность нового "купола"?
Как рассказал Чинголани, сейчас производят первый компонент системы Michelangelo. Планируется, что его протестируют в реальных условиях в Украине. Это может показать эффективность "купола" в борьбе с современными угрозами.
Компания уверяет, что новейшая система предназначена для перехвата, отслеживания и уничтожения различных воздушных целей. В частности, это касается баллистики, гиперзвуковых ракет, массированных налетов БпЛА и целей, летящих на низких высотах.
Ключевым элементом, как объяснил Чинголани, является модуль МС5. В общем система позволяет оборонять границы "мертвой зоны" длиной 10 – 15 километров от атак различными целями.
К тому же комплекс служит для соединения радаров, артиллерийских батарей, спутников и средств борьбы с дронами.
Этот массив оборудования "мертвой зоны" можно расширять сколько угодно, если у вас есть все платформы, программное обеспечение, электроника и средства управления этими машинами,
– добавил директор компании.
В Leonardo отметили, что новой ПВО уже заинтересовались около 20 стран.
В 2027 году Michelangelo планируют испытать, зкорема, на способность перехватывать баллистические ракеты. Уже к 2030 году систему могут полностью интегрировать в НАТО и ЕС.
Какое оружие получила и разрабатывает Украина?
Западные СМИ узнали, что Украине передали на тестирование два гуманоидные роботы Phantom MK-1. Американскую разработку могут применять для логистики, разведки и работы в труднодоступных местах.
Заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров сообщил, что в Украине согласовали создание собственного "Железного купола". В комментарии 24 Канала он уточнил, что речь идет о системе защиты от "Шахедов". Другие компоненты будут включать, в частности, мобильные огневые группы.