Украинский БТР получил VR-очки и усиленную защиту от мин: Минобороны внесло "Сову" в реестр

Украинский бронетранспортер OWL-APC "Сова-БТР" прошел кодификацию Министерства обороны. Машина получила V-образный корпус, систему кругового обзора через VR-очки и может за несколько часов превращаться в медицинский эвакуационный транспорт.

Министерство обороны сообщило о введении в серийное производство нового украинского бронетранспортера OWL-APC "Сова-БТР". Бронетранспортер был создан на том же предприятии, которое разработало бронеавтомобиль MAC OWL "Сова". В июне Минобороны внесло базовую машину в вооружение и заявило, что она выдерживает подрыв до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте в соответствии со стандартом STANAG 4569.

Об OWL-APC было известно и раньше. В конце июля "Милитари 24" рассказывал о новом украинском бронетранспортере, оснащенном дистанционно управляемым боевым модулем и усиленной противоминной защитой. Теперь о допуске "Совы-БТР" официально заявило Минобороны.

Водитель видит бронетранспортер со всех сторон

Одна из самых необычных особенностей "Совы-БТР" – собственная система кругового обзора на 360 градусов.

Вокруг бронемашины установлены камеры, изображение с которых водитель может видеть через VR-очки. Система также оснащена ночным видением. Это позволяет следить за обстановкой вокруг машины, не открывая люки.

Такий обзор особливо корисний при маневрированні в узких проїздах, плотній застройці або вночі, коли обзор із броньованого корпусу сильно обмежений.

В представленной ранее версии OWL-APC производитель также заявлял о возможности установки дистанционно управляемого боевого модуля "Таврия 14,5/7,62" с двумя пулеметами.

Как "Сову-БТР" защитили от подрыва

Основу бронетранспортера составляет жесткий несущий корпус-монокок с V-образным днищем и двойным дном. Так как конструкция должна отводить часть энергии взрыва в сторону от бронированного отделения, она должна быть жесткой.

Внутри установлены взрывостойкие амортизирующие кресла, а отдельные узлы и агрегаты выполнены так, чтобы поглощать часть нагрузки при подрыве.

Подобные решения используются и на базовой MAC OWL "Сова". Для нее Минобороны заявляло о противоминной защите до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Машина также получила 16-миллиметровую боковую броню и V-образное днище.

Для новой версии OWL-APC производитель ранее называл уровень противоминной защиты STANAG 4569 Level 4a/4b. "Милитари 24" уже подробно разбирал конструкцию OWL-APC, в частности его новый корпус и защиту от осколков.

Из бронетранспортера можно быстро сделать медевак

Десантное отделение "Совы-БТР" получило модульную конструкцию. По данным Минобороны, его можно за несколько часов переоборудовать для эвакуации раненых.

Это позволяет использовать одну и ту же бронированную платформу для различных задач: перевозки военнослужащих, патрулирования, огневой поддержки или медицинской эвакуации.

Модульность все чаще становится одним из требований к украинской военной технике. Для наиболее опасных участков параллельно разрабатываются и беспилотные решения. Например, в компании "Хартия" преобразовали американский M113 в дистанционно управляемую машину, которая может работать на заминированной местности без экипажа внутри.

Чем OWL-APC отличается от обычной "Совы"

MAC OWL "Сова", которую Минобороны кодифицировало в июне, относится к классу MRAP и рассчитана прежде всего на защиту экипажа от мин и засад. Она весит от 14,2 до 15 тонн, оснащена 450-сильным дизельным двигателем и перевозит двух членов экипажа и до восьми десантников.

OWL-APC развивает эту конструкцию уже в качестве бронетранспортера. Машина получила переработанный корпус, усиленную крышу под боевые модули, модульное десантное отделение и VR-систему обзора.

Фактически производитель пытается объединить в одной платформе высокую противоминную защиту MRAP с возможностями бронетранспортера, который может не только перевозить людей, но и поддерживать подразделение огнем или работать в качестве защищенного медицинского эвакуатора.