Детали "Орешника" делают на минском заводе "Интеграл": как Беларусь подыгрывает России

Беларусь, хоть якобы и не втянута непосредственно в войну, максимально играет стране-агрессору на руку. Как оказалось, микрочипы и электронные платы для крылатых ракет и комплекса "Орешник" производятся на минском заводе "Интеграл".

Об этом Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил европейским дипломатам.

Как Беларусь помогает России с производством оружия?

Украинская сторона представила доказательства того, что российские ракеты и дроны, в частности "Циркон", "Калибр", Х-101 и "Герань-2", содержат компоненты иностранного производства – из Европы, США, Японии, Китая и других стран.

В то же время в деталях ракеты "Орешник" преобладают российские и белорусские элементы. Эти детали производят на заводе "Интеграл".

Справка. Речь идет о крупном белорусском научно-производственном холдинге (и одноименном заводе) по микроэлектронике,, расположенном в Минске. Он реализует полный цикл разработки и производства интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, жидкокристаллических индикаторов и медицинского оборудования.

Учитывая откровенное содействие агрессору со стороны Минска, Украина призвала партнеров усилить контроль за поставками электроники в Россию, ограничить доступ Беларуси к иностранным технологиям, ускорить новые санкции и активнее противодействовать российскому "теневому флоту", который, по оценкам, приносит Кремлю более 100 миллиардов долларов ежегодно.

Украинские представители отметили, что без доступа к зарубежным компонентам Россия не смогла бы поддерживать нынешние темпы производства ракет и беспилотников. Сообщается, что европейские дипломаты поддержали эти инициативы и согласились усилить координацию санкционного давления.

Что известно о последнем применении "Орешника"?

В ночь на 24 мая БРСД "Арешник" стартовала с полигона Капустин Яр в России и упала вблизи Белой Церкви Киевской области. В результате удара возник пожар в гаражном кооперативе, однако погибших не было.

Аналитики отмечают, что Россия использовала чрезвычайно дорогую ракету стоимостью в десятки миллионов долларов для удара по второстепенной цели, что ставит под сомнение ее эффективность. "Орешник" создан на базе РС-26 "Рубеж", имеет гиперзвуковую скорость и дальность до 5 тысяч километров, однако плазменный слой во время полета затрудняет коррекцию траектории, что может снижать точность ударов.