Лазер против роя дронов: немецкая компания Ground A разрабатывает новую систему ПВО

Немецкий стартап Ground A, специализирующийся на оборонных технологиях и разрабатывающий лазерные системы для борьбы с беспилотниками, привлек 9 миллионов евро инвестиций и уже завершил создание прототипа своей первой системы GA 1000. Теперь компания приступает к испытаниям и планирует наладить серийное производство в Германии.

Об этом 8 сентября сообщило немецкое издание Hartpunkt. Компания Ground A была основана лишь в январе 2026 года, а уже через несколько месяцев завершила разработку прототипа GA 1000 и перешла к этапу тестирования и валидации.

Ground A хочет сделать лазерную ПВО массовой

По замыслу Ground A, будущее противодроновой обороны заключается не только в создании технологически сложного оружия, но и в возможности производить его большими сериями.

Именно поэтому компания после завершения разработки прототипа сразу переходит к следующему этапу, а привлеченные 9 миллионов евро планирует использовать для развития технологии, испытаний и подготовки к серийному производству.

Главным инвестором раунда стала Vsquared Ventures, а среди других участников – Quantum Systems, GRIF, Robin Capital, ABACON, Leblon Capital и OVNI Capital. К проекту также присоединились предприниматели и инвесторы из европейских оборонной и технологической отраслей.

Для молодого стартапа это довольно серьезная поддержка, особенно если учесть, что Ground A существует менее года.

GA 1000 сочетает в себе радар, ИИ и лазер

Концепция GA 1000 основана на сочетании нескольких технологий, работающих в одном комплексе.

По данным производителя, система использует радар и другие датчики в сочетании с компьютерным зрением, собственными алгоритмами искусственного интеллекта и лазерным средством поражения.

Идея заключается в том, чтобы автоматизировать значительную часть процесса обнаружения воздушной цели. Система должна самостоятельно обнаруживать, классифицировать и сопровождать небольшие маневренные беспилотники, после чего лазер должен обеспечивать их поражение.

Это важное направление развития ПВО, поскольку современные атаки все чаще предполагают использование большого количества относительно дешевых дронов.

"Милитари 24" уже рассказывал, как Украина разрабатывает дроны-перехватчики и автоматизированные системы борьбы с "Шахедами", и в данном случае логика аналогична: нужно не просто иметь средство поражения, а максимально автоматизировать его работу, чтобы одна система могла реагировать на большой список целей.

У лазера есть одно очень важное преимущество

У лазерного оружия есть особенность, которая особенно интересна именно для противодроновой обороны, ведь после развертывания системы каждый отдельный выстрел не требует традиционного боеприпаса. Фактически средством поражения становится энергия, которую система вырабатывает сама.

Это позволяет потенциально значительно снизить зависимость от запасов ракет или других перехватчиков, что особенно важно во время массированных атак, когда количество воздушных целей может исчисляться десятками или сотнями.

Это направление сейчас активно развивают различные государства. Ведь тратить дорогую ракету на каждый дешевый беспилотник экономически нецелесообразно, особенно если противник пытается перегрузить ПВО количеством целей.

В то же время лазер не является универсальным решением. Его эффективность зависит от мощности системы, атмосферных условий, дальности, времени воздействия на цель и возможностей энергетической установки. Поэтому GA 1000 еще предстоит доказать свои возможности в ходе испытаний.

Система весит менее 200 килограммов

Ground A делает ставку не только на мощность, но и на мобильность. По данным компании, GA 1000 весит менее 200 килограммов, а по габаритам занимает площадь, примерно сопоставимую с европейским поддоном.

Для системы противовоздушной обороны это довольно компактный формат, который потенциально позволяет устанавливать ее на различных платформах или перемещать между позициями без создания большой инфраструктуры.

Производитель также заявляет, что комплекс можно интегрировать в уже имеющиеся системы ПВО и командно-штабные комплексы, а также устанавливать на наземные, морские и воздушные платформы.

То есть GA 1000 задумана не как отдельная автономная "лазерная пушка", а как элемент более крупной системы противовоздушной обороны.

Немцы тоже ищут недорогой ответ на массированные атаки

Для европейских стран опыт Украины стал особенно важным из-за масштабного использования беспилотников Россией. Проблема заключается не только в том, что дроны становятся все более технологичными, но и в том, что их можно применять массово, вынуждая противника тратить значительно более дорогие средства ПВО.

Украина уже ищет ответы на эту проблему с помощью различных технологий. "Милитари 24" писал о разработке недорогих ракет-перехватчиков для борьбы с "Шахедами", параллельно развивая дроны-перехватчики и другие средства малой ПВО.

Ground A фактически предлагает еще один вариант этой же экономичной модели, но вместо ракеты использует лазер.

Если технология будет работать так, как ожидают разработчики, это позволит создать еще один уровень обороны против небольших беспилотников, не тратя традиционные боеприпасы на каждую отдельную цель.

Украинский опыт здесь особенно важен

Интересно, что немецкий стартап развивает технологию именно в тот момент, когда Украина уже ищет практические способы применения лазеров против беспилотников.

"Милитари 24" ранее рассказывал о вероятном использовании Украиной лазера против российских дронов на оптоволокне. Тогда речь шла о возможности использования лазерного луча для нейтрализации таких беспилотников, хотя конкретные возможности и характеристики этой системы публично не раскрывались.

Это показывает, что лазерное оружие уже перестало быть исключительно темой для военных выставок и лабораторий.

В то же время между демонстрацией технологии и созданием надежной серийной системы лежит огромное расстояние. Именно поэтому для Ground A нынешний этап испытаний будет принципиальным.

Ground A планирует нарастить производство уже в ближайшие годы

Компания планирует наладить модульное серийное производство в Германии, а после следующего раунда финансирования, запланированного на 2027 год, существенно увеличить его мощность.

Это хорошо иллюстрирует основную идею Ground A: создать не просто дорогой технологический прототип, а платформу, которую можно производить в значительных количествах.

Генеральный директор и соучредитель компании Тобиас Бруне прямо говорит о необходимости европейских систем противодействия дронам, которые можно быстро масштабировать и выпускать большими сериями.

И именно здесь GA 1000 может вписаться в более широкую европейскую тенденцию, когда производители пытаются найти баланс между технологичностью и массовостью.

Лазерная ПВО пока должна пройти главный тест

На бумаге GA 1000 выглядит довольно интересно: компактный комплекс, радар, датчики, компьютерное зрение, искусственный интеллект и лазерное поражение, причем все это планируют объединить в одну модульную систему. Но пока речь идет именно о заявленных возможностях производителя.

Ground A только переходит от прототипа к испытаниям, поэтому реальные характеристики системы, дальность ее действия, эффективность против различных типов дронов и устойчивость к сложным погодным условиям еще предстоит проверить.

Война в Украине уже показала, что будущее ПВО будет определяться не одним "супероружием", а сочетанием различных систем, способных действовать на разных дистанциях и против разных типов целей.

Если компании Ground A удастся довести GA 1000 до серийного производства, лазер может стать еще одним элементом этой архитектуры, особенно там, где необходимо защищать объекты от массированных атак небольших беспилотников.