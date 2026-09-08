Про це 8 вересня повідомило німецьке видання Hartpunkt. Компанія Ground A була заснована лише у січні 2026 року, а вже через кілька місяців завершила прототипування GA 1000 і перейшла до етапу тестування та валідації.

Ground A хоче зробити лазерну ППО масовою

За задумом Ground A, майбутнє протидронової оборони полягає не лише у створенні технологічно складної зброї, а й у можливості виробляти її великими серіями.

Саме тому компанія після завершення прототипування одразу переходить до наступного етапу, а залучені 9 мільйонів євро планує використати для розвитку технології, випробувань та підготовки серійного виробництва.

Головним інвестором раунду стала Vsquared Ventures, а серед інших учасників є Quantum Systems, GRIF, Robin Capital, ABACON, Leblon Capital та OVNI Capital. До проєкту також долучилися підприємці та інвестори з європейської оборонної та технологічної галузей.

Для молодого стартапу це доволі серйозна підтримка, особливо якщо врахувати, що Ground A існує менш як рік.

GA 1000 поєднує радар, ШІ та лазер

Концепція GA 1000 побудована на поєднанні кількох технологій, які працюють в одному комплексі.

За даними виробника, система використовує радар та інші сенсори разом із комп'ютерним зором, власними алгоритмами штучного інтелекту та лазерним засобом ураження.

Ідея полягає в тому, щоб автоматизувати значну частину процесу виявлення повітряної цілі. Система має самостійно виявляти, класифікувати та супроводжувати невеликі маневрові безпілотники, після чого лазер повинен забезпечувати їхнє ураження.

Це важливий напрям розвитку ППО, оскільки сучасні атаки дедалі частіше передбачають використання великої кількості відносно дешевих дронів.

Мілітарі 24 уже розповідав, як Україна розвиває дрони-перехоплювачі та автоматизовані системи боротьби з "Шахедами", і в цьому випадку логіка схожа: потрібно не просто мати засіб ураження, а максимально автоматизувати його роботу, щоб одна система могла реагувати на велику кількість цілей.

Лазер має одну дуже важливу перевагу

У лазерної зброї є особливість, яка особливо цікава саме для протидронової оборони, адже після розгортання системи кожен окремий постріл не потребує традиційного боєприпасу. Фактично засобом ураження стає енергія, яку система виробляє сама.

Це дозволяє потенційно значно зменшити залежність від запасів ракет або інших перехоплювачів, що особливо важливо під час масованих атак, коли кількість повітряних цілей може вимірюватися десятками чи сотнями.

Цей напрям зараз активно розвивають різні держави. Адже витрачати дорогу ракету на кожен дешевий безпілотник економічно складно, особливо якщо противник намагається перевантажити ППО кількістю цілей.

Водночас лазер не є універсальним рішенням. Його ефективність залежить від потужності системи, атмосферних умов, дальності, часу впливу на ціль та можливостей енергетичної установки. Тому GA 1000 ще належить довести свої можливості під час випробувань.

Система важить менш як 200 кілограмів

Ground A робить ставку не лише на потужність, а й на мобільність. За даними компанії, GA 1000 важить менше ніж 200 кілограмів, а за габаритами займає площу, приблизно співмірну з європейською палетою.

Для системи протиповітряної оборони це доволі компактний формат, який потенційно дозволяє встановлювати її на різних платформах або переміщувати між позиціями без створення великої інфраструктури.

Виробник також заявляє, що комплекс можна інтегрувати в уже наявні системи ППО та командно-штабні комплекси, а також встановлювати на наземні, морські та повітряні платформи.

Тобто GA 1000 задумана не як окрема автономна "лазерна гармата", а як елемент більшої системи протиповітряної оборони.

Німці теж шукають дешеву відповідь на масовані атаки

Для європейських країн досвід України став особливо важливим через масштаб використання безпілотників Росією. Проблема полягає не лише в тому, що дрони стають технологічнішими, а й у тому, що їх можна застосовувати масово, змушуючи противника витрачати значно дорожчі засоби ППО.

Україна вже шукає відповіді на цю проблему через різні технології. Мілітарі 24 писав про розробку дешевих ракет-перехоплювачів для боротьби з "Шахедами", паралельно розвиваючи дрони-перехоплювачі та інші засоби малої ППО.

Ground A фактично пропонує ще один варіант цієї самої економічної моделі, але замість ракети використовує лазер.

Якщо технологія працюватиме так, як очікують розробники, це дозволить створити ще один рівень оборони проти невеликих безпілотників, не витрачаючи традиційний боєприпас на кожну окрему ціль.

Український досвід тут особливо важливий

Цікаво, що німецький стартап розвиває технологію саме в той момент, коли Україна вже шукає практичні способи застосування лазерів проти безпілотників.

Мілітарі 24 раніше розповідав про ймовірне використання Україною лазера проти російських дронів на оптоволокні. Тоді йшлося про можливість використання лазерного променя для нейтралізації таких безпілотників, хоча конкретні можливості та характеристики цієї системи публічно не розкривалися.

Це показує, що лазерна зброя вже перестала бути виключно темою для військових виставок і лабораторій.

Водночас між демонстрацією технології та створенням надійної серійної системи є величезна дистанція. Саме тому для Ground A нинішній етап випробувань буде принциповим.

Ground A хоче масштабувати виробництво вже найближчими роками

Компанія планує створити модульне серійне виробництво в Німеччині, а після наступного раунду фінансування, який запланований на 2027 рік, суттєво збільшити його потужність.

Це добре показує головну ідею Ground A: створити не просто дорогий технологічний прототип, а платформу, яку можна виробляти у значній кількості.

Генеральний директор і співзасновник компанії Тобіас Бруне прямо говорить про необхідність європейських систем протидії дронам, які можна швидко масштабувати та випускати великими серіями.

І саме тут GA 1000 може вписатися у ширшу європейську тенденцію, коли виробники намагаються знайти баланс між технологічністю та масовістю.

Лазерна ППО поки що має пройти головний тест

На папері GA 1000 виглядає доволі цікаво: компактний комплекс, радар, сенсори, комп'ютерний зір, штучний інтелект і лазерне ураження, причому все це планують об'єднати в одну модульну систему. Але поки що йдеться саме про заявлені можливості виробника.

Ground A лише переходить від прототипу до випробувань, тому реальні характеристики системи, дальність її роботи, ефективність проти різних типів дронів та стійкість до складних погодних умов ще належить перевірити.

Війна в Україні вже показала, що майбутнє ППО визначатиметься не однією "суперзброєю", а поєднанням різних систем, які можуть працювати на різних дистанціях і проти різних типів цілей.

Якщо Ground A вдасться довести GA 1000 до серійного виробництва, лазер може стати ще одним елементом цієї архітектури, особливо там, де потрібно захищати об'єкти від масованих атак невеликих безпілотників.