Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала, комментируя эти кадры, констатировал, что сегодня в Украине есть инструменты, которые позволяют осуществлять такие действия.
Противодействие дронам-ждунам: Украина отрабатывает варианты
Украина вероятно начала применить лазерный луч для противодействия БпЛА на оптоволокне. После действия лазера сигнал у таких дронов-ждунов, которые в частности противник размещает на дорогах, через которые осуществляется логистика украинских защитников, исчезает и они становятся недееспособными.
Есть интересные решения, их пытаются реализовать. Нужна качественная энергетика, хорошо отработанные возможности,
– озвучил Храпчинский.
Он отметил, что в этом направлении длительное время проводятся разработки. Украинские специалисты ищут решение, чтобы лишить противника возможности использовать дроны на оптоволокне в режиме ожидания или путей подлета.
Если смотреть на применение оптоволоконных БпЛА, то используются те же коридоры для пролета. Это сейчас будет заставлять врага искать решение, как облетать такие средства противодействия,
– прогнозирует Храпчинский.
К сведению! На Харьковщине осуществляется активная работа по установке антидронових сеток. В конце февраля в Харьков добрался российский дрон на оптоволокне, он следовал за автомобилем. Чтобы обезопасить себя, окрестности города обшивают специальными сетками. А в Изюме обустраивают "антидронные коридоры".
Дроны на оптоволокне: как им можно препятствовать?
- Военный аналитик BILD Юлиан Рьопке отметил, что сегодня Украина, чтобы уберечься от российских оптоволоконных БпЛА, использует антидронные сетки, укрытия. Он пояснил, что для противодействия таким беспилотникам можно применять электромагнитные импульсы, однако добавил, что еще не отработаны в полной мере навыки работы в этом направлении.
- Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил на том, что ключевая проблема оптоволоконных дронов заключается в том, что на них не влияют средства РЭБ. Поэтому противодействовать им сложно, однако эти БпЛА имеют ограниченную маневренность. Он отметил, что спастись от таких беспилотников все же можно, если удачно маскировать позиции или сбивать их стрелковым оружием.