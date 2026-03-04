Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что противодействовать оптоволоконным беспилотникам с помощью РЭБ невозможно, а вот антидронные сетки являются реальной защитой от этих средств поражения.

В Изюме создают "антидронные коридоры"

Председатель Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что уже сотни километров территории покрыты артидроновыми сетками. Говорится о прифронтовых населенных пунктах.

Случаев, чтобы дроны на оптоволокне долетали до Изюма, пока не фиксировалось. Но российская армия постоянно терроризирует город "Молниями" и "Ланцетами". Враг направляет их по жилым кварталам, городской инфраструктуре.

Сергей Федченко, начальник Изюмской городской администрации, сообщил, что установка антидронових сеток – это превентивная мера. Он объяснил, что его нужно осуществлять тогда, когда это еще возможно делать в относительно безопасных условиях.

Военными было принято решение провести эти работы заранее. Сейчас через центральные улицы Изюма проходят "антидронные коридоры", они очень нужны. Они не защитят от "Шахедов" или КАБов, но будут сдерживать от ударов тех дронов, которые "охотятся" за военной и гражданской техникой,

– рассказал Федченко.

Закрыть города полностью сетками против дронов невозможно. Площадь Изюма – 43,6 квадратных километров. Местность имеет сложный ландшафт. Эксперты определяют, какие именно места там надо закрывать антидроновими сетками.

Заметьте! Дмитрий Филатов, командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло, рассказал, что если FPV-дронам можно противодействовать, применяя средства РЭБ, то против оптоволоконных БпЛА они неэффективны. Он объяснил, что с беспилотниками на оптоволокне врагу не надо летать на высотах, он может запустить его с любых точек, поэтому обнаружить его сложно.

До Изюма уже долетали вражеские КАБы, такие случаи зафиксированы были в конце 2025 года. В минувшие выходные со стороны противника была атака из РСЗО "Торнадо" с использованием кассетных боеприпасов. К счастью, обошлось без жертв. Во время удара в тех кварталах, куда он пришелся, на улице людей не было. Однако в результате прилета существенно повреждены жилые дома, критическая инфраструктура.

Изюм страдает от подтоплений: какие последствия?

Не только от российских ударов страдает Изюм, но и от непогоды. На этой местности произошли мощные подтопления. Последний раз такие произошли 20 лет назад. Изюмщина – один из наиболее пострадавших от неблагоприятных погодных условий районов: затоплены огороды, дворы, здания.

Существенно почувствовали последствия непогоды (аномальные осадки снега, а затем потепление) ориентировочно 360 домов. С середины февраля дома были подтоплены 6 раз, вода доходила и до центра Изюма.

Чтобы помочь населению была внедрена местная программа финансовой поддержки. Для людей, чьи дома больше всего пострадали, предусмотрели выплаты в размере 20 тысяч гривен, а где ущерб нанесен меньше – наборы с гуманитарной помощью (продукты питания и тепловые наборы). Однако жители говорят, что этих средств недостаточно: или выплаты надо увеличить, или начать выдавать строительные материалы для проведения ремонтов.

У нас самая низкая точка, поэтому вода постоянно сходит. Воды очень много. Полилась так, что фундамент был полностью залит, вода стояла на уровне 60 сантиметров. Вода добралась до сараев, погреба,

– рассказал Владимир, житель Изюма.

Другая жительница города Инна поделилась, что когда ее дом второй раз подтопило, вода стояла по пояс. Говорит, что вода резко начинает набирать темп и ее уровень поднимается быстро.

Мы выкачивали воду 3 раза. В первый раз, как затопило, делали это весь день,

– озвучила Инна, жительница Изюма.

Коммунальщики продолжают проводить работы для улучшения ситуации с привлечением техники, однако на днях из-за потепления произошло очередное подтопление, пострадали от этого ориентировочно 40 жилых домов. Следствием непогоды стало также размытие грунтовых дорог.

