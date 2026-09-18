Без водителя и погрузчика: Норвегия продемонстрировала автономного робота для военной логистики

Норвежский НРК был создан на базе сельскохозяйственной машины, но теперь его используют для военной логистики и инженерных задач. Самая интересная особенность Uncrew IC 12 Defence – встроенный вилочный механизм, который позволяет роботу самостоятельно поднять паллету с грузом, перевезти ее и поставить на землю.

Норвежская компания Uncrew Robotics представила наземный роботизированный комплекс Uncrew IC 12 Defence, который способен не только перевозить грузы, но и самостоятельно поднимать и разгружать европалеты массой около одной тонны.

Машина уже принята на вооружение Вооруженных сил Норвегии и может работать дистанционно, полуавтономно или полностью автономно. Об этом пишет немецкое издание Hartpunkt, которое побывало на 10-м симпозиуме по вооружению Командования сил специального назначения Германии.

Робот, которому не нужен погрузчик

В военной логистике проблема часто заключается не в самой перевозке груза, а в том, что его еще нужно загрузить и разгрузить. Наземный робот может подъехать к нужному месту, перевезти боеприпасы или другое имущество, но без человека или отдельной техники для погрузки его возможности резко ограничиваются.

Именно эту проблему норвежские разработчики попытались решить в Uncrew IC 12 Defence.

В грузовой отсек машины интегрировали систему вилочного погрузчика. Она позволяет без участия человека поднять европаллету массой около одной тонны, перевезти ее в нужное место и поставить на землю. Hartpunkt прямо отмечает, что благодаря этому перевозка, например, боеприпасов может быть организована полностью автономно.

Для военной логистики это важнее, чем может показаться на первый взгляд. Если робот не зависит от отдельного погрузчика, водителя или солдата на каждом этапе маршрута, вся операция становится менее зависимой от людей.

В Украине потребность в таких машинах также постоянно растет. "Милитари 24" ранее рассказывал, почему логистические миссии НРК становятся одним из важнейших направлений работы роботизированных платформ.

В Норвегии робот уже работает

Интересно, что Uncrew IC 12 Defence представили не как перспективный концепт без военного заказчика. По данным Hartpunkt, этот НРК уже находится на вооружении норвежских военных.

Основой машины стала сельскохозяйственная платформа, которую адаптировали для выполнения военных логистических и инженерных задач. Такой подход выглядит довольно прагматично: вместо создания сложной военной машины с нуля разработчики использовали платформу, которая уже была приспособлена для работы с тяжелыми грузами и передвижения по сложной местности.

В Норвегии этот НРК, в частности, используют для расчистки и очистки взлетно-посадочных полос военных аэродромов. Спереди расположен стандартный гидравлический интерфейс, к которому можно устанавливать различное оборудование – от ковша до щеток или вил.

То есть военный пользователь получает не узкоспециализированный транспорт для одного типа грузов, а платформу, которую можно адаптировать под конкретную задачу.

Четыре колеса работают независимо

Конструкция Uncrew IC 12 Defence также позволяет машине довольно интересно маневрировать. Все четыре колеса являются управляемыми и имеют отдельные электрические приводы. Благодаря этому робот может разворачиваться практически на месте, как гусеничная машина, а также двигаться боком.

Для большого беспилотного транспортера это существенное преимущество, особенно когда он работает на ограниченной площадке, возле складов, на военном аэродроме или в другом месте, где нет пространства для широкого разворота.

Управление при этом может осуществляться в трех режимах: оператор может контролировать машину дистанционно, передать ей часть задач в полуавтономном режиме или позволить работать полностью автономно.

Именно переход от дистанционного управления к автономной логистике сейчас является одним из главных направлений развития НРК.

Ранее "Милитари 24" показывал, как украинские наземные роботы уже выполняют не только боевые, но и эвакуационные и логистические миссии.

До двух тонн груза

По данным производителя, Uncrew IC 12 Defence может перевозить до двух тонн полезной нагрузки. При этом конструкция позволяет использовать машину не только в качестве транспорта, но и в качестве носителя специального оборудования. На симпозиуме ее продемонстрировали именно в варианте транспортера боеприпасов, без установленного спереди навесного комплекта.

Есть и альтернативный способ перевозки груза. Машина может транспортировать до 1,2 тонны груза в подвешенном состоянии. В этом случае само движение и разгрузка могут выполняться автономно, но для того, чтобы подцепить груз, по-прежнему требуется посторонняя помощь.

Таким образом, именно встроенные вилы являются той особенностью, которая отличает Uncrew IC 12 Defence от многих других логистических НРК. Другие машины также способны перевозить тяжелые грузы, но часто требуют отдельного погрузчика на старте и финише маршрута.

НРК может быть не только грузовиком

Еще одна интересная деталь заключается в том, что норвежскую машину рассматривают как платформу для различного оборудования.

Гидравлический интерфейс в передней части позволяет устанавливать инструменты для земляных работ, очистки территории или перемещения материалов, а производитель также допускает использование Uncrew IC 12 Defence в качестве носителя датчиков.

Фактически одна базовая машина может выполнять роль грузовика, инженерной платформы или сенсорного носителя в зависимости от того, какой модуль на нее установлен.

Это важная особенность для военной робототехники, потому что чем больше задач может выполнять одна платформа, тем шире ее потенциальное применение без необходимости создавать отдельную машину под каждую миссию.

Логистика становится одной из главных задач НРК

История Uncrew IC 12 Defence демонстрирует общее изменение роли наземных роботов. Еще несколько лет назад внимание к НРК в значительной степени было сосредоточено на боевых модулях, вооружении и разведке. Теперь же все большее значение приобретают задачи, позволяющие убрать человека из наиболее опасных участков логистического маршрута.

Ранее "Милитари 24" писал, что украинские НРК уже выполняют десятки тысяч логистических и эвакуационных миссий.

На фронте это имеет очевидный смысл: боеприпасы, вода, еда, оборудование и другие грузы нужны постоянно, но каждая поездка человека или обычного транспорта в опасную зону создает дополнительный риск.

Uncrew IC 12 Defence демонстрирует следующий шаг в развитии этой концепции. Робот должен не просто доехать из пункта А в пункт Б, а выполнить всю логистическую операцию самостоятельно, включая погрузку и разгрузку.

И именно это, пожалуй, самое интересное в норвежской машине. Беспилотная логистика постепенно перестает означать лишь "машину без водителя". Следующий этап – транспорт, который может сам забрать груз, перевезти его, оставить в нужном месте и вернуться за следующей партией, не привлекая людей к каждому отдельному этапу.