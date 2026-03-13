Заменяет четырех бойцов: военные из Харьковской области показали уникальный НРК с турелью

Украинские бойцы в Харьковской области активно используют наземные роботизированные комплексы для логистики, эвакуации раненых и боевых операций. НРК с турелью может заменить четырех бойцов в бою, а также доставлять груз на позиции, где солдаты сидят месяцами.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что 58-я отдельная мотопехотная бригада имени Гетмана Ивана Выговского набирает операторов.

Смотрите также: Новейший противовоздушный "купол" Michelangelo сначала испытают в Украине, – Breaking Defense

Какие задачи выполняют роботизированные комплексы на фронте?

НРК становятся все более важной частью современной войны – большая часть логистики на передовой уже осуществляется именно благодаря им.

На Харьковщине бойцы 58-й бригады проходят боевое слаживание с НРК Droid украинского производителя. Машина оборудована турелью.

НРК выполняют сразу несколько боевых задач: подавляют штурмовые группы противника, доставляют оружие и провизию на позиции и эвакуируют раненых.

По словам военных, за один день удалось завезти оружие на позицию и на обратном пути вывезти раненого бойца. Для солдат, которые сидят на передовой по 3 – 4 месяца, возможность получить 200 килограммов груза без риска для человеческой жизни.

"Люди нам всегда нужны – научим, все покажем и расскажем. Геймерам, конечно, проще – управление похоже на джойстик. Но в целом все осваивается. Это больше похоже на гонки, управление простое", – объяснил Миф, командир отделения взвода НРК 58-й ОМПБр.

Важно! 58-я бригада собирает средства на бинокль для ночной работы – вещь крайне необходима на опасных участках, где сейчас несут службу ребята. Цель – 600 тысяч гривен. Любой донат – техника, приложение или прямая поддержка – повышает безопасность военных, которые защищают нас с вами. Задонатить на сбор можно по ссылке.

Какую еще технику ВСУ используют на фронте?