Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені Гетьмана Івана Виговського набирає операторів.
Які завдання виконують роботизовані комплекси на фронті?
НРК стають дедалі важливішою частиною сучасної війни – велика частина логістики на передовій уже здійснюється саме завдяки їм.
На Харківщині бійці 58-ї бригади проходять бойове злагодження з НРК Droid українського виробника. Машина обладнана туреллю.
НРК виконують одразу кілька бойових завдань: придушують штурмові групи противника, доставляють зброю і провізію на позиції та евакуюють поранених.
Зі слів військових, за один день вдалося завезти зброю на позицію і на зворотному шляху вивезти пораненого бійця. Для солдатів, які сидять на передовій по 3 – 4 місяці, можливість отримати 200 кілограмів вантажу без ризику для людського життя.
"Люди нам завжди потрібні – навчимо, все покажемо і розкажемо. Геймерам, звісно, простіше – керування схоже на джойстик. Але загалом усе освоюється. Це більше схоже на гонки, управління просте", – пояснив Міф, командир відділення взводу НРК 58-ї ОМПБр.
Важливо! 58-та бригада збирає кошти на бінокляр для нічної роботи – річ вкрай необхідна на небезпечних ділянках, де зараз несуть службу хлопці. Ціль – 600 тисяч гривень. Будь-який донат – техніка, застосунок чи пряма підтримка – підвищує безпеку військових, які захищають нас із вами. Задонатити на збір можна за посиланням.
Яку ще техніку ЗСУ використовують на фронті?
- Німеччина передала Україні чергову партію ракет-перехоплювачів PAC-3 для зенітно-ракетного комплексу Patriot. Ці ракети призначені для знищення балістичних і гіперзвукових цілей – зокрема російських "Кинджалів", "Іскандерів" та "Цирконів".
- В Україні до кінця 2026 року планують випробувати новітню протиповітряну систему Michelangelo.
Цей комплекс призначений для перехоплення різноманітних повітряних цілей, а до 2030 року його планують повністю інтегрувати в системи ППО НАТО та ЄС.
- На фронті застосовують зенітні гармати, мобільні підрозділи та дрони-перехоплювачі для протидії російським БпЛА.
Ці заходи входять до багаторівневої системи протиповітряної оборони, що перехоплює безпілотники на різних етапах їхнього польоту.