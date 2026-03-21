Могут ли боевые роботы заменить людей на поле боя: эксперт сказал, когда и как это может произойти

Эксперт поделился, чего не хватает наземным роботизированным комплексам для того, чтобы считаться боевыми роботами. Для достижения этого нужны еще десятки лет.

Боевые роботы смогут заменить людей на поле боя не раньше чем через несколько десятилетий, рассказал в интервью 24 Каналу Юрий Гуменчук, руководитель оборонной компании Trident Group и соучредитель R&D Center Winstars. Современное поле боя слишком хаотично для текущего уровня роботизации.

Почему современные роботы – не полностью искусственный интеллект?

Имеющиеся роботы – наземные роботизированные платформы (UGV) – чрезвычайно полезны, но это в основном телеуправляемые или полуавтономные системы, говорит эксперт. Среди их задач – логистика, эвакуация раненых и подвижные турели. И искусственный интеллект в этих устройствах отвечает максимум за базовую навигацию (объезд препятствий) или автозахват цели оптикой, объясняет Гуменчук.

В то же время решение об открытии огня или сложное тактическое маневрирование в руинах – остается за человеком при любых обстоятельствах.

Юрий Гуменчук руководитель оборонной компании Trident Group Человек на поле боя выполняет куда более сложную функцию, чем удержание автомата или пулемета. Пехотинец является автономным центром принятия комплексных решений, действующим в сверхсложных условиях с огромным количеством непредсказуемых переменных, и крайне часто должен делать это без какой-либо связи. Современный ИИ пока даже близко не подошел к такому уровню адаптивности и понимания контекста.

Что нужно изменить?

Для того,чтобы роботы действительно стали заменять людей в боевых действиях, должен появиться значительный прорыв в трех направлениях, считает собеседник:

энергоавтономность (емкость батарей);

проходимость на сложном рельефе;

создание сильного ИИ (AGI), способного мыслить нестандартно.

По мнению Гуменчука, на это уйдет минимум 10 – 15 лет.

