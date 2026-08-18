Вместо пехотинца с 30 килограммами на спине: как робот "Пластун" впервые преодолел 100 километров

В 2023 году украинские военные впервые задействовали на поле боя НРК "Пластун". Каждый километр, который вместо военного преодолевает этот робот, – это спасенная жизнь пехотинца, которому не пришлось идти под прицелом врага с 30-килограммовым рюкзаком. Это спасенный экипаж, который не попал под удар российского FPV-дрона.

К тому же недавно украинские инженеры заставили 35-килограммового робота-спасателя проехать в четыре раза дальше. О характеристиках "Пластуна" и путях его совершенствования сообщает 24 Канал.

С какими проблемами сталкивались военные при использовании "Пластуна"?

Заявленный паспортный запас хода робота составлял 25 километров, но реальность боевых действий сводила его к радиусу действия всего в 10–12 километров, после чего робот должен был возвращаться на подзарядку.

Из-за этого маршруты приходилось прокладывать по кратчайшей линии, а на фронте она часто проходит под огневым контролем минометов и беспилотников. Небольшой запас хода также заставлял размещать точки зарядки ближе к передовой, а людей – регулярно рисковать жизнью, отправляясь туда для обслуживания техники.

Этим летом львовские инженеры PAWELL Battery нашли выход из этой технологической ловушки, увеличив запас хода "Пластуна" в четыре раза – до 100 километров.



НРК "Пластун" / Фото, предоставлено 24 Каналу

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"Пластун" появился как прямой ответ на запрос военных: нужна машина, которая будет выполнять опасную работу вместо человека.

Результат – сверхлегкий робот весом около 35 килограммов, который один-два человека могут привезти на обычном автомобиле, быстро подготовить и отправить на задание. При этом он способен перевозить до 50 килограммов груза – больше собственного веса – или эвакуировать раненого весом до 120 килограммов на специальных носилках.

Платформа сразу же универсальна: в зависимости от задачи на нее устанавливают различное оборудование. Существуют следующие модификации:

логист;

минер;

камикадзе.

В разработке – модули для наблюдения, радиоэлектронной разведки и РЭБ, а также система датчиков, которая может одновременно "слышать" звуки, ощущать движение грунта и обнаруживать объекты с помощью радиоволн.

Логистический тупик: почему небольшой запас хода техники заставлял людей подходить к линии огня?

В реальных боевых условиях главным ограничением "Пластуна" стал запас хода – то, как далеко робот мог работать без возвращения на базу. Заявленный запас хода НРК "Пластун" – 25 километров. Но фактически это радиус работы всего 10–12 километров: робот был привязан к ротному тылу и после каждого выезда должен был возвращаться на подзарядку.

С таким запасом маршрут приходится прокладывать по кратчайшей линии – под дроном и минометом.

Была и другая проблема: робот с запасом хода 25 километров не может работать далеко от точки зарядки. Ее приходится держать ближе к передовой, а значит, людям тоже приходится регулярно ездить туда, чтобы обслуживать технику.

Тогда команда львовских инженеров PAWELL Battery подумала: а что, если заменить батарею "Пластуна" на такую, которая даст в несколько раз больше энергии? Штатную литий-ионную батарею заменили на твердотельную – и сохранили совместимость с электроникой самого робота.

Результат поразил: новая батарея увеличивает запас энергии "Пластуна" более чем в четыре раза, а расчетный запас хода теперь составляет 75–100 километров вместо 25.

Запас энергии позволил ехать дольше и безопаснее: в обход, по низинам, по обратным склонам, с паузами в укрытии. Робот перестает выполнять разовый рейс и работает целую смену,

– объясняет соучредитель PAWELL Павел Есип.

Новая химия: одна батарея позволила "Пластуну" ехать в четыре раза дальше

Разработчики изменили саму химию батареи – перешли на твердотельные элементы вместо обычных литий-ионных. Благодаря этому из каждого килограмма батареи удается получить примерно на 60% больше энергии.

Результат: у робота в четыре раза больше энергии на одном заряде, а вес батареи увеличился лишь вдвое.

"Новая батарея подходит к той же электронике, тому же рабочему диапазону напряжения и той же системе управления батареей, что и штатная. Производителю "Пластуна" не нужно переделывать сам робот, силовую электронику или зарядную инфраструктуру – батарея просто ставится на место старой", – говорит Павел Есип.

Как выглядит "Пластун": смотрите фото, предоставленные 24 Каналом

Потолок возможностей для "железа": как запас хода в 100 километров меняет фронт

Увеличенный запас хода открывает возможности для миссий, которые раньше было сложно или вообще невозможно выполнить:

Обеспечение позиций в глубине – тех, куда сегодня добираются только на колесах и только ночью.

Многоточечные маршруты – один выезд с заездом на 3–4 позиции вместо четырех отдельных рейсов.

Длительное дежурство – робот может выехать, занять укрытие на маршруте и ждать несколько часов, пока он понадобится: для эвакуации, для доставки боеприпасов во время штурма, для ретрансляции связи. Раньше каждый час ожидания "съедал" запас хода, необходимый для возвращения, поэтому роботов держали на базе.

Минирование и разминирование – задачи, где движение не сводится к "доехать": платформа долго маневрирует на малой скорости в одной зоне.

Разработчики говорят, что аккумулятор стал тем фактором, который определяет предел возможностей любого наземного робота. Двигатели, подвеска, связь и камеры уже достаточно качественные – робот выполнит ровно столько задач, на сколько хватит энергии.

Поэтому новую батарею сделали совместимой со штатной электроникой "Пластуна", чтобы ее можно было устанавливать на другие платформы без доработки самого робота – и тот же принцип четырехкратного запаса хода масштабировать на другие наземные комплексы Сил обороны.