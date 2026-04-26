Military 24 Оружие и технологии Будут обновлять, как телефоны: почему украинские роботы поражают НАТО
26 апреля, 11:10
Будут обновлять, как телефоны: почему украинские роботы поражают НАТО

Дария Черныш
Основні тези
  • Украинские роботы используются на фронте для различных задач, от логистики до боевых действий, и могут легко обновляться дистанционно.
  • Компания DevDroid регулярно обновляет программное обеспечение и модернизирует технику, поддерживая связь с военными через круглосуточный чат для быстрой техпомощи.

Роботы украинского производства все активнее применяют на фронте. Они позволяют заменять людей в самых ожесточенных точках.

Об их работе рассказал директор по исследованиям и разработкам DevDroid Олег Федоришин для Business Insider.

Смотрите также Эстония и Украина вместе будут создавать оружие: стало известно, какое именно

В чем уникальность роботов?

Издание рассказало, что роботизированные комплексы на фронте могут выполнять различные роли войска – от логистики до боевых действий. Однако на фоне быстрых изменений в войне роботы могут устареть без обновления.

Олег Федоришин отметил, что их системы разрабатывают с возможностью как можно более легкого обновления, "как мобильные телефоны или операционные системы".

Мы можем обновлять его дистанционно, добавлять новые функции и исправлять ошибки,
– добавил Федоришин.

По его словам, компания обновляет программное обеспечение систем каждые несколько недель. А требует это считанных минут.

В то же время разработчики держат связь с военными подразделениями через круглосуточный чат. Отмечается, что даже в 03:30 бойцы могут получить техпомощь.

К тому же регулярно модернизируют саму технику. Примерно раз в полгода проводится капитальная модификация систем. Это позволило более чем вдвое увеличить расстояние, которое преодолевает робот.

Федоришин рассказал, что идеи для обновлений часто предлагают сами военные. А команды DevDroid базируются неподалеку от линии фронта, чтобы быстрее ремонтировать технику.

Верховный главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации, адмирал Пьера Вандье, считает, что Альянсу необходима украинская "ДНК адаптации".

Что известно о НРК на войне?

  • Politico писало, что Силы обороны планируют заменить до 30% личного состава состава уже в 2026 году. Ведь наземные роботизированные комплексы (НРК) уменьшают потери среди военных. Например, они заменяют штурмы с людьми на дистанционно управляемые операции.

  • CEO DevDroid Юрий Порицкий отметил 24 Каналу, что украинские производства НРК могут производить необходимое количество роботов. Основное ограничение – финансирования, ритмичность и прогнозируемость государственных закупок.

Связанные темы:

Война НАТО
Оружие