Будут обновлять, как телефоны: почему украинские роботы поражают НАТО

Роботы украинского производства все активнее применяют на фронте. Они позволяют заменять людей в самых ожесточенных точках.

Об их работе рассказал директор по исследованиям и разработкам DevDroid Олег Федоришин для Business Insider.

В чем уникальность роботов?

Издание рассказало, что роботизированные комплексы на фронте могут выполнять различные роли войска – от логистики до боевых действий. Однако на фоне быстрых изменений в войне роботы могут устареть без обновления.

Олег Федоришин отметил, что их системы разрабатывают с возможностью как можно более легкого обновления, "как мобильные телефоны или операционные системы".

Мы можем обновлять его дистанционно, добавлять новые функции и исправлять ошибки,

– добавил Федоришин.

По его словам, компания обновляет программное обеспечение систем каждые несколько недель. А требует это считанных минут.

В то же время разработчики держат связь с военными подразделениями через круглосуточный чат. Отмечается, что даже в 03:30 бойцы могут получить техпомощь.

К тому же регулярно модернизируют саму технику. Примерно раз в полгода проводится капитальная модификация систем. Это позволило более чем вдвое увеличить расстояние, которое преодолевает робот.

Федоришин рассказал, что идеи для обновлений часто предлагают сами военные. А команды DevDroid базируются неподалеку от линии фронта, чтобы быстрее ремонтировать технику.

Верховный главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации, адмирал Пьера Вандье, считает, что Альянсу необходима украинская "ДНК адаптации".

