Будут обновлять, как телефоны: почему украинские роботы поражают НАТО
- Украинские роботы используются на фронте для различных задач, от логистики до боевых действий, и могут легко обновляться дистанционно.
- Компания DevDroid регулярно обновляет программное обеспечение и модернизирует технику, поддерживая связь с военными через круглосуточный чат для быстрой техпомощи.
Роботы украинского производства все активнее применяют на фронте. Они позволяют заменять людей в самых ожесточенных точках.
Об их работе рассказал директор по исследованиям и разработкам DevDroid Олег Федоришин для Business Insider.
В чем уникальность роботов?
Издание рассказало, что роботизированные комплексы на фронте могут выполнять различные роли войска – от логистики до боевых действий. Однако на фоне быстрых изменений в войне роботы могут устареть без обновления.
Олег Федоришин отметил, что их системы разрабатывают с возможностью как можно более легкого обновления, "как мобильные телефоны или операционные системы".
Мы можем обновлять его дистанционно, добавлять новые функции и исправлять ошибки,
– добавил Федоришин.
По его словам, компания обновляет программное обеспечение систем каждые несколько недель. А требует это считанных минут.
В то же время разработчики держат связь с военными подразделениями через круглосуточный чат. Отмечается, что даже в 03:30 бойцы могут получить техпомощь.
К тому же регулярно модернизируют саму технику. Примерно раз в полгода проводится капитальная модификация систем. Это позволило более чем вдвое увеличить расстояние, которое преодолевает робот.
Федоришин рассказал, что идеи для обновлений часто предлагают сами военные. А команды DevDroid базируются неподалеку от линии фронта, чтобы быстрее ремонтировать технику.
Верховный главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации, адмирал Пьера Вандье, считает, что Альянсу необходима украинская "ДНК адаптации".
Что известно о НРК на войне?
Politico писало, что Силы обороны планируют заменить до 30% личного состава состава уже в 2026 году. Ведь наземные роботизированные комплексы (НРК) уменьшают потери среди военных. Например, они заменяют штурмы с людьми на дистанционно управляемые операции.
CEO DevDroid Юрий Порицкий отметил 24 Каналу, что украинские производства НРК могут производить необходимое количество роботов. Основное ограничение – финансирования, ритмичность и прогнозируемость государственных закупок.