Украинского наземного робота научили отбиваться от FPV-дронов с помощью сеток

Украинская компания SMART BIRDS продемонстрировала наземный роботизированный комплекс "ВОРОН", способный защищаться от атак FPV-дронов с помощью сеткометов "ПАВУК". На одну платформу можно установить до восьми таких модулей, обеспечив защиту робота с разных сторон.

О новой разработке представители SMART BIRDS рассказали журналистке "Оборонки" во время закрытого демо-дня Технологических сил Украины. В настоящее время комплекс проходит процедуру кодификации.

До восьми сеткометов на одной платформе

Для защиты "ВОРОНА" разработчики использовали двуствольный сеточный метатель "ПАВУК". Один модуль весит 4 килограмма и содержит две готовые к запуску сетки.

Сеткометы можно устанавливать под разными углами вокруг платформы. Всего на одном наземном роботе предусмотрено размещение до восьми модулей.

По данным производителя, "ПАВУК" может перехватывать беспилотники на расстоянии до 45 метров. Выпущенная сетка полностью раскрывается в пяти метрах от платформы и создает зону перекрытия радиусом около пяти метров.

НРК "ВОРОН" обладает неплохими внедорожными качествами. Фото SMART BIRDS

Оператор сам открывает огонь

Система не работает полностью автоматически. Угрозу должен заметить оператор через камеры наземного робота, после чего он запускает сеть с пульта управления.

Два заряда установлены под разными углами. Это позволяет действовать как против приближающегося FPV-дрона, так и против аппарата, который уже занял позицию для ожидания цели.

"Оператор видит угрозу через камеру и производит выстрел с пульта. Две сети установлены под разными углами, поэтому могут обезвредить как дрон на подлете, так и "ждуна", – пояснил представитель SMART BIRDS.

После использования сетомет можно перезарядить и вернуть в строй.

Будет вывозить раненых и доставлять грузы

Сам "ВОРОН" создан как универсальная колесная платформа. Его планируют использовать для логистики, эвакуации людей, разведки и минирования.

Масса робота составляет 120 килограммов. Гарантированная грузоподъемность достигает 250 килограммов, однако во время коротких миссий платформа может перевозить до 400 килограммов.

Повышенная грузоподъемность предусмотрена с учетом эвакуационных задач, когда робот должен перевозить военнослужащего вместе с снаряжением.

До 30 километров на одном заряде

Максимальная скорость "ВОРОНА" составляет до 15 километров в час, а запас хода – до 30 километров.

Клиренс начинается от 150 миллиметров и зависит от диаметра установленных колес. Аккумулятор сделали быстросъемным, чтобы после разрядки не ждать длительной зарядки, а сразу установить другую батарею.

Для управления комплекс поддерживает несколько каналов связи, в частности ELRS, LTE и Starlink. Оператор может переключаться между ними в зависимости от расстояния, рельефа и условий работы средств радиоэлектронной борьбы.

Защита наземных роботов становится отдельной задачей

FPV-дроны представляют угрозу не только для бронетехники, но и для небольших наземных роботизированных платформ. Даже успешный логистический или эвакуационный комплекс может быть утрачен из-за одного удара сверху.

SMART BIRDS пытается решить эту проблему с помощью относительно легкого модуля, который не требует установки пулемета или сложной системы радиоэлектронной борьбы и механического "ловца" дронов – сетемета.

После завершения кодификации компания планирует продолжить интеграцию новых устройств и функциональных модулей в платформу "ВОРОН".