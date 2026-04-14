Украина и Германия готовят крупнейшее оборонное соглашение в Европе, – Зеленский

Украина и Германия готовят масштабное оборонное соглашение, которое может стать крупнейшим в Европе. Речь идет о совместном производстве систем противовоздушной обороны, дронов и ракет.

Владимир Зеленский во время прямой трансляции Офиса Президента подчеркнул, что Украина рассчитывает только на полноценную интеграцию в ЕС и НАТО.

Что известно об оборонном соглашении Украины и Германии?

Владимир Зеленский заявил о подготовке масштабного оборонного соглашения с Германией, которое может стать крупнейшим в своем роде в Европе. По его словам, сотрудничество предусматривает совместное производство современных систем вооружения.

Это будет крупнейшее соглашенине такого типа в Европе,

– сказал украинский лидер.

Речь идет, в частности, о создании систем противовоздушной обороны для защиты от дронов и воздушных атак. Украина и Германия также планируют развивать производство беспилотников, ракет и соответствующего программного обеспечения.

Зеленский отметил, что украинские технологии и боевой опыт уже доказали свою эффективность, а сотрудничество с партнерами позволит масштабировать эти решения.

Украинский лидер сообщил, что стороны уже переходят к практической реализации договоренностей. Команды обеих стран начинают работу над конкретными проектами в сфере оборонной промышленности.

"Мы будем производить системы противоракетной обороны, чтобы защититься от любых дронов и любых воздушных атак. И мы работаем вместе, чтобы достичь этого результата", – сказал Зеленский.

Особый акцент делается на создании систем, способных противодействовать дронам и различным типам воздушных угроз. Также продолжается работа над производством средств противоракетной обороны, в частности для защиты от баллистических ракет. Это сотрудничество должно усилить обороноспособность Украины и одновременно открыть новые возможности для европейского оборонного сектора.

Стороны также обсуждают создание совместных производственных площадок в Европе, которые позволят масштабировать выпуск дронов и ракет с привлечением украинских инженерных решений. Отдельный акцент сделан на интеграции украинского боевого опыта в европейские оборонные стандарты, в частности в сфере противодействия массированным дроновым атакам.

Германия, по словам участников переговоров, рассматривает это сотрудничество как стратегическую инвестицию в собственную систему безопасности. Украина, в свою очередь, настаивает, что такие проекты должны ускорить ее оборонную интеграцию с ЕС и НАТО-стандартами. Ожидается, что первые практические решения в рамках договоренностей могут быть запущены уже после согласования технических деталей между оборонными ведомствами двух стран.

