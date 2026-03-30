Норвегия отказалась от "морских" дронов для разведки на севере: СМИ назвали причины

Норвегия представила обновленный досрочный план обороны на 2025 – 2036 годы. Страна отказалась от закупки беспилотников дальнего действия для морской разведки на Крайнем Севере.

Об этом информирует Breaking Defense.

Почему Норвегия отказалась от БпЛА дальнего действия?

Оборонная программа Норвегии, которая рассчитана на 10 лет, предусматривает дополнительное выделение 12 миллиардов долларов и отмену закупок БпЛА дальнего действия для морской разведки.

Издание объясняет, что Норвегия компенсирует отказ от "морских" дронов сотрудничеством с Великобританией в сфере беспилотников дальнего действия. Частично разведку в регионе планируют обеспечить с помощью космических технологий.

Авторы Defense Express отметили, что эти дроны могли бы следить за действиями России на Крайнем Севере.

К слову, Норвегия объявила о потребности в беспилотниках для арктических условий еще в 2024 году. Эти БпЛА должны обеспечивать длительный мониторинг больших территорий.

Одним из потенциальных вариантов закупки неофициально называли беспилотник MQ-4C Triton от Northrop Grumman. Еще два года назад вице-президент компании подтвердил заинтересованность Норвегии в этом дроне. Однако БпЛА могли отклонить из-за его высокой стоимости, которая составляет сотни миллионов долларов. В то же время в компании отметили, что эту цену оправдывают широкие возможности дрона.

В то же время издание напомнило, что в начале 2026 года американская компания Shield AI показала на учениях в Норвегии, как дроны V-BAT, проверенные в Украине, работают в арктических условиях.

Еще летом 2024 года Норвегия и Дания подписали письмо о намерениях сотрудничества в сфере беспилотников, а в 2025 году Копенгаген заказал четыре дрона MQ-9B SkyGuardian, которые должны прибыть в 2028 – 2029 годах.

