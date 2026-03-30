Норвегия отказалась от "морских" дронов для разведки на севере: СМИ назвали причины
- Норвегия отказалась от закупки беспилотников дальнего действия для морской разведки на Крайнем Севере и планирует сотрудничать с Великобританией для компенсации этого отказа.
- Вместо этих дронов, частично планируют использовать космические технологии для разведки, а также упоминаются другие проекты сотрудничества с Данией и интерес Норвегии к дронам MQ-4C Triton, которые не были закуплены из-за высокой стоимости.
Норвегия представила обновленный досрочный план обороны на 2025 – 2036 годы. Страна отказалась от закупки беспилотников дальнего действия для морской разведки на Крайнем Севере.
Об этом информирует Breaking Defense.
Смотрите также В перечне – уже много стран: Зеленский рассказал об экспортных центрах оружия в Европе
Почему Норвегия отказалась от БпЛА дальнего действия?
Оборонная программа Норвегии, которая рассчитана на 10 лет, предусматривает дополнительное выделение 12 миллиардов долларов и отмену закупок БпЛА дальнего действия для морской разведки.
Издание объясняет, что Норвегия компенсирует отказ от "морских" дронов сотрудничеством с Великобританией в сфере беспилотников дальнего действия. Частично разведку в регионе планируют обеспечить с помощью космических технологий.
Авторы Defense Express отметили, что эти дроны могли бы следить за действиями России на Крайнем Севере.
К слову, Норвегия объявила о потребности в беспилотниках для арктических условий еще в 2024 году. Эти БпЛА должны обеспечивать длительный мониторинг больших территорий.
Одним из потенциальных вариантов закупки неофициально называли беспилотник MQ-4C Triton от Northrop Grumman. Еще два года назад вице-президент компании подтвердил заинтересованность Норвегии в этом дроне. Однако БпЛА могли отклонить из-за его высокой стоимости, которая составляет сотни миллионов долларов. В то же время в компании отметили, что эту цену оправдывают широкие возможности дрона.
В то же время издание напомнило, что в начале 2026 года американская компания Shield AI показала на учениях в Норвегии, как дроны V-BAT, проверенные в Украине, работают в арктических условиях.
Еще летом 2024 года Норвегия и Дания подписали письмо о намерениях сотрудничества в сфере беспилотников, а в 2025 году Копенгаген заказал четыре дрона MQ-9B SkyGuardian, которые должны прибыть в 2028 – 2029 годах.
Как страны НАТО меняют свою оборону?
Опыт Украины в войне против России заставляет страны НАТО пересматривать некоторые оборонные вопросы, в том числе и тактику применения артиллерии, поскольку постоянное присутствие беспилотников в небе делает движение техники более рискованным.
Норвежские военные совместно с британскими коммандос и морской пехотой США тренировались на полигоне Сетермоен во время учений Cold Response 26 в рамках подготовки сил НАТО к боям в условиях Арктики.
НАТО увеличивает оборонные инвестиции и масштабы учений из-за беспокойства западных военных относительно активности России и Китая на севере
Страны НАТО меняют тактику артиллерии из-за опыта войны в Украине, уделяя больше внимания маскировке и укрытию из-за распространения беспилотников.