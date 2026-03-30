Про це інформує Breaking Defense.

Чому Норвегія відмовилась від БпЛА дальньої дії?

Оборонна програма Норвегії, яка розрахована на 10 років, передбачає додаткове виділення 12 мільярдів доларів та скасування закупівель БпЛА дальньої дії для морської розвідки.

Видання пояснює, що Норвегія компенсує відмову від "морських" дронів співпрацею з Великою Британією у сфері безпілотників дальньої дії. Частково розвідку в регіоні планують забезпечити за допомогою космічних технологій.

Автори Defense Express зауважили, що ці дрони могли б стежити за діями Росії на Крайній Півночі.

До слова, Норвегія оголосила про потребу в безпілотниках для арктичних умов ще у 2024 році. Ці БпЛА мали б забезпечувати тривалий моніторинг великих територій.

Одним із потенційних варіантів закупівлі неофіційно називали безпілотник MQ-4C Triton від Northrop Grumman. Ще два роки тому віцепрезидент компанії підтвердив зацікавленість Норвегії у цьому дроні. Однак БпЛА могли відхилити через його високу вартість, яка становить сотні мільйонів доларів. Водночас у компанії наголосили, що цю ціну виправдовують широкі можливості дрона.

Водночас видання нагадало, що на початку 2026 року американська компанія Shield AI показала на навчаннях у Норвегії, як дрони V-BAT, перевірені в Україні, працюють в арктичних умовах.

Ще влітку 2024 року Норвегія та Данія підписали лист про наміри співпраці в сфері безпілотників, а у 2025 році Копенгаген замовив чотири дрони MQ-9B SkyGuardian, які мають прибути у 2028 – 2029 роках.

