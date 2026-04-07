Обстрелы, диверсии и кадровый голод: в TechEx назвали главные угрозы для украинской оборонки

Для украинской оборонной индустрии сейчас наибольшую опасность представляют физические атаки, в частности обстрелы и диверсии. В то же время отрасль все сильнее ощущает кадровый голод, который в высокотехнологичных сегментах может напрямую влиять на выполнение контрактов.

Производители оборонной продукции все чаще становятся мишенями системных ударов, а отдельные предприятия, связанные с производством дронов, оказываются под прямым прицелом. Об этом в интервью 24 Канала рассказал представитель компании TechEx, выпускающей перехватчики "Шахедов" и дроны на оптоволокне.

Какие угрозы для оборонной отрасли?

Собеседник отметил, что угрозы для отрасли можно условно разделить на две большие группы.

Первая – это физические риски: как случайные, так и прицельные обстрелы, из-за которых предприятия могут подвергаться разрушениям или останавливать работу. Он отметил, что речь идет не только о единичных случаях. По его словам, уже есть примеры, когда системно поражают именно предприятия, касающиеся производства малых беспилотных авиационных систем и других оборонных решений.

Отдельно представитель TechEx обратил внимание на диверсии, направленные на уничтожение производственных возможностей. Он подчеркнул, что такие действия имеют четкую цель - разрушить оборудование, производство и, в отдельных случаях, забрать человеческие жизни.

Мне известны факты, когда по предприятиям били "Шахедами", а также когда против производителей, способных существенно влиять на поставки в Вооруженные силы, прибегали к физическим диверсиям,

– сказал представитель TechEx.

Обратите внимание! Еще одной проблемой, по его словам, остается нехватка кадров. Часть людей мобилизована, часть погибла, часть выехала за границу, поэтому предприятиям все сложнее находить специалистов, особенно узкопрофильных.

Представитель TechEx отметил, что в оборонной индустрии есть как низкотехнологичные, так и высокотехнологичные сегменты, а работа со сложным оборудованием требует не просто работников, а подготовленных специалистов. Если же предприятие теряет человека, который работал, например, с чипами или микроконтроллерами, заменить его крайне сложно.

По его мнению, это может иметь цепной эффект – от срыва контрактов до перебоев с поставками на фронт.

В итоге, подчеркнул он, угроза для оборонки заключается не только в ударах по производству, но и в риске потерять людей, без которых это производство просто не сможет работать.

Что известно о прослушивании TechEx?