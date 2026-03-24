Агенты российских спецслужб разместили "прослушку" и другое спецоборудование в кабинете главного инженера украинского производителя дронов TechEx. Об этом сообщает компания на своей странице в Facebook. TechEx прокомментировали 24 Каналу ситуацию.

Что хотел узнать враг?

Целью операции врага было получение доступа к конструкторской документации, инженерных разработок, логистических маршрутов, цепочек поставок комплектующих, информации о партнерах, а также данных о подразделениях Сил обороны Украины, которые применяют изделия TechEx.

"Прослушка" у производителя дронов TechEx / Фото предоставлено 24 Каналу компанией

Важно! Представитель компании TechEx в комментарии 24 Канала изданию отметил, что не допустить реальной утечки сверхчувствительной информации удалось благодаря тому, что Департамент контрразведки СБУ заранее сообщил производителю о намерениях врага.

Поэтому был реализован комплекс совместных контрразведывательных мероприятий, направленных на дезинформацию противника. В результате российские спецслужбы получали недостоверные данные в течение длительного времени. Это позволило защитить производственные мощности и обезопасить критически важные данные.

Сегодня нам удалось разоблачить врага, но понимаем, что это не последняя его попытка. "Под прицелом" российской разведки все украинские оружейники, их технологии, сотрудники, поставщики и производства,

– говорится в заявлении оборонного предприятия.

Источники 24 Канала подтвердили, что фактически говорится не только о нейтрализации отдельной попытки технического проникновения, а о срыве масштабной целенаправленной разведывательной операции, которая могла иметь значительно более широкие последствия.

Обратите внимание! Данные, за которыми "охотился" враг, имеют критическое значение не только для отдельного производителя, а и для отрасли и обороноспособности Украины в целом.

Мы рассматриваем безопасность производств, документации, данных персонала и партнерских сетей как элемент защиты технологической независимости нашей страны. На этот раз слаженная работа с Департаментом контрразведки СБУ позволила избежать утечки данных и использовать ситуацию в пользу государства, потому что мы "слили" врагу недостоверную информацию. Сегодня для предприятий оборонки вопрос информационной безопасности является таким же важным, как и вопрос качества и темпов производства,

– добавил представитель компании TechEx.

К чему TechEx призывают производителей?

Условия полномасштабной войны требуют от украинского сектора оборонных технологий работать в среде постоянного риска. Украинские оружейники являются приоритетными целями для вражеской агентуры, технической разведки и киберопераций. Именно поэтому эффективное взаимодействие между производителями вооружения и спецслужбами является одним из ключевых факторов защиты национальной безопасности Украины.

Призываем коллег не медлить, "сверить часы", сделать дополнительные проверки и обновить уровни доступа. К сожалению, не исключено, что аналогичные "сюрпризы" уже присутствуют в ваших офисах. Мы открыты делиться собственным опытом, контактируйте, ведь все мы работаем с одной целью – для победы Украины,

– призвал коллег к сотрудничеству представитель компании TechEx.

