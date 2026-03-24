Агенти російських спецслужб розмістили "прослушку" та інше спецобладнання у кабінеті головного інженера українського виробника дронів TechEx. Про це повідомляє компанія на своїй сторінці у Facebook. TechEx прокоментували 24 Каналу ситуацію.

Що хотів дізнатися ворог?

Метою операції ворога було отримання доступу до конструкторської документації, інженерних розробок, логістичних маршрутів, ланцюгів постачання комплектуючих, інформації про партнерів, а також даних про підрозділи Сил оборони України, які застосовують вироби TechEx.

"Прослушка" у виробника дронів TechEx / Фото надано 24 Каналу компанією

Важливо! Представник компанії TechEx у коментарі 24 Каналу виданню зазначив, що не допустити реального витоку надчутливої інформації вдалося завдяки тому, що Департамент контррозвідки СБУ заздалегідь повідомив виробника про наміри ворога.

Тому було реалізовано комплекс спільних контррозвідувальних заходів, спрямованих на дезінформацію противника. У результаті російські спецслужби отримували недостовірні дані протягом тривалого часу. Це дозволило захистити виробничі потужності та убезпечити критично важливі дані.

Сьогодні нам вдалося викрити ворога, але розуміємо, що це не остання його спроба. "Під прицілом" російської розвідки всі українські зброярі, їхні технології, співробітники, постачальники та виробництва,

– мовиться у заяві оборонного підприємства.

Джерела 24 Каналу підтвердили, що фактично мовиться не лише про нейтралізацію окремої спроби технічного проникнення, а про зрив масштабної цілеспрямованої розвідувальної операції, яка могла мати значно ширші наслідки.

Зверніть увагу! Дані, за якими "полював" ворог, мають критичне значення не лише для окремого виробника, а і для галузі й обороноздатності України загалом.

Ми розглядаємо безпеку виробництв, документації, даних персоналу і партнерських мереж як елемент захисту технологічної незалежності нашої країни. Цього разу злагоджена робота з Департаментом контррозвідки СБУ дала змогу уникнути витоку даних і використати ситуацію на користь держави, бо ми "злили" ворогу недостовірну інформацію. Сьогодні для підприємств оборонки питання інформаційної безпеки є таким самим важливим, як і питання якості та темпів виробництва,

– додав представник компанії TechEx.

До чого TechEx закликають виробників?

Умови повномасштабної війни вимагають від українського сектору оборонних технологій працювати у середовищі постійного ризику. Українські зброярі є пріоритетними цілями для ворожої агентури, технічної розвідки та кібероперацій. Саме тому ефективна взаємодія між виробниками озброєння та спецслужбами є одним із ключових факторів захисту національної безпеки України.

Закликаємо колег не зволікати, "звірити годинники", зробити додаткові перевірки та оновити рівні доступу. На жаль, не виключено, що аналогічні "сюрпризи" вже присутні у ваших офісах. Ми відкриті ділитись власним досвідом, контактуйте, адже всі ми працюємо з однією метою – для перемоги України,

– закликав колег до співпраці представник компанії TechEx.

Що відомо про TechEx?