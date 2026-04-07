Виробники оборонної продукції дедалі частіше стають мішенями системних ударів, а окремі підприємства, пов’язані з виробництвом дронів, опиняються під прямим прицілом. Про це в інтервʼю 24 Каналу розповів представник компанії TechEx, що випускає перехоплювачі "Шахедів" та дрони на оптоволокні.

Які загрози для оборонної галузі?

Співрозмовник наголосив, що загрози для галузі можна умовно поділити на дві великі групи.

Перша – це фізичні ризики: як випадкові, так і прицільні обстріли, через які підприємства можуть зазнавати руйнувань або зупиняти роботу. Він зазначив, що йдеться не лише про поодинокі випадки. За його словами, вже є приклади, коли системно вражають саме підприємства, дотичні до виробництва малих безпілотних авіаційних систем та інших оборонних рішень.

Окремо представник TechEx звернув увагу на диверсії, спрямовані на знищення виробничих спроможностей. Він підкреслив, що такі дії мають чітку мету — зруйнувати обладнання, виробництво і, в окремих випадках, забрати людські життя.

Мені відомі факти, коли по підприємствах били "Шахедами", а також коли проти виробників, здатних суттєво впливати на постачання до Збройних сил, вдавалися до фізичних диверсій,

– сказав представник TechEx.

Зверніть увагу! Ще однією проблемою, за його словами, залишається брак кадрів. Частина людей мобілізована, частина загинула, частина виїхала за кордон, тож підприємствам дедалі складніше знаходити спеціалістів, особливо вузькопрофільних.

Представник TechEx наголосив, що в оборонній індустрії є як низькотехнологічні, так і високотехнологічні сегменти, а робота зі складним обладнанням потребує не просто працівників, а підготовлених фахівців. Якщо ж підприємство втрачає людину, яка працювала, наприклад, із чипами чи мікроконтролерами, замінити її вкрай складно.

На його думку, це може мати ланцюговий ефект – від зриву контрактів до перебоїв із постачанням на фронт.

У підсумку, наголосив він, загроза для оборонки полягає не лише в ударах по виробництву, а й у ризику втратити людей, без яких це виробництво просто не зможе працювати.

Що відомо про прослуховування TechEx?