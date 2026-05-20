Мощный скачок: обозреватель назвал оружие, которое дает Украине преимущество на оккупированных территориях

Силы обороны поразили в оккупированном Крыму средства ПВО военного аэродрома "Бельбек", а также зенитный комплекс "Панцирь-С2", ангар с радаром к комплексу С-400, систему управления дронами "Орион" и наземную станцию "Форпост". Украинские middle strike активизировались, поэтому Россия теряет ценные военные средства.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, добавив, что особенно болезненными потерями для России являются системы ПВО, которые Силы обороны Украины раз за разом выбивают. Как следствие – враг сегодня не способен защитить немалый объем важных для себя объектов.

Телевизионное управление дроном: в чем ключевой аспект?

Если говорить об ударах на большую дистанцию, то система наведения как правило предусматривает инерциальную или GPS, то есть в основном постоянного контакта между оператором и атакующим аппаратом нет. БпЛА атакует заданную цель, подчиняясь средствам РЭБ с поправками на точность поражения.

А вот телевизионное управление (FPV) позволяет иметь подтверждение поражения и оператор может до последней секунды использовать свой аппарат как разведывательный. То есть способен выявлять цели, атаковать те, которые движутся, или же решить поразить не те объекты, которые планировал ранее, а которые увидел в процессе разведки на экране.

"Вот такая возможность телевизионной связи между оператором и беспилотником, массовое использование этого, является существенным качественным скачком. Без преувеличений. Я редко так говорю. Это возможность выбивать ценные российские системы, в частности ПВО, поражать по логистике далеко от линии фронта – там, где она особенно уязвима. Мы увидели на прошлой неделе удары в районе Мариуполя, а это более 150 километров от линии боестолкновения", – озвучил Шарп.

У Украины появилась возможность массово применять такой метод поражения, наносить удары по болевым точкам противника там, где они доступны и плохо защищены. Именно массовость, как отметил военный обозреватель, является ключевым аспектом. Это весомый "плюс", который влияет на ситуацию на линии фронта.

Заметьте! Американский аналитический центр Atlantic Council в своем недавнем отчете констатировал, что Украина завоевывает инициативу в войне дронов над Россией. Украинские беспилотники в значительной степени влияют на способности российской ПВО и безопасность не только в регионах, но и столице России. Аналитики указали на то, что СОУ системно усиливают способность атаковать российскую территорию. В частности активно применяют дроны средней дальности на расстоянии до 200 километров от линии боестолкновения. Этот участок имеет особое значение для логистики врага и работы средств ПВО.

Россия испытывает дефицит ПВО

Давид Шарп подчеркнул, что средства ПВО дорого стоят, производятся не быстро, поэтому являются крайне ценными. Поэтому каждая выбитая Украиной российская система противовоздушной обороны, например "Тор", это не только прямой материальный ущерб для врага, но и возможность для нее дальше поражать другие цели, которые не будут защищены из-за отсутствия ПВО.

Важно понимать, что дефицит ПВО – это не только проблема Украины, США или Израиля, но и Россия тоже. Россияне не способны защитить так, как им бы хотелось много важных объектов, они несут потери. Видно, что у них на системах ПВО отсутствует штатное количество ракет,

– подытожил Шарп.

