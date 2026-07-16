Украинские дроны уничтожили российский Су-24М на аэродроме "Саки"

Боевые водолазы Центра специального назначения НГУ "Омега" заявили об успешном поражении российского фронтового бомбардировщика Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. По данным подразделения, самолет был уничтожен во время подготовки к боевому вылету.

О результатах операции сообщил Центр специального назначения НГУ "Омега". По информации подразделения, после обнаружения цели украинские военные спланировали атаку и нанесли удар с помощью беспилотников в тот момент, когда самолет готовился к выполнению боевой задачи.

Самолет подвергся атаке двумя беспилотниками

По данным "Омеги", первый беспилотник поразил носовую часть Су-24М. Второй удар пришелся в район топливных баков, что, как утверждают в подразделении, привело к окончательному уничтожению самолета.

В сообщении отмечается, что операцию провели боевые водолазы Центра специального назначения, специализирующиеся на выполнении задач в тылу противника.

Дальность украинских ударов растет

В "Омеге" отмечают, что удар по аэродрому стал еще одним примером применения украинских беспилотных систем на значительной оперативной глубине.

В последние месяцы украинские подразделения все чаще наносят удары по военным объектам на территории временно оккупированного Крыма и в глубоком тылу российских войск. Основными целями становятся аэродромы, склады боеприпасов, командные пункты, средства противовоздушной обороны и логистическая инфраструктура.

Почему Су-24М остается важной целью

Су-24М является одним из основных фронтовых бомбардировщиков российской авиации. Эти самолеты используются для нанесения ударов по наземным целям, в частности с применением управляемых и неуправляемых авиационных боеприпасов.

Аэродром "Саки" в оккупированном Крыму остается одной из ключевых авиабаз российской военной авиации на полуострове. Оттуда регулярно выполняются боевые вылеты для поддержки операций против Украины.

Поражение самолетов непосредственно на местах базирования позволяет ограничить возможности противника еще до начала выполнения боевых задач и в то же время вынуждает российское командование усиливать защиту собственной авиационной инфраструктуры.