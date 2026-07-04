Последствия ударов по аэродромам в Крыму проанализировали издание The War Zone и Telegram-канал Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

Смотрите также: Горевший нефтяной терминал и уничтоженный вражеский вертолет: Силы обороны нанесли серию ударов по России

Какие разрушения понесли военные аэродромы "Саки" и "Гвардейское"?

В СБУ сообщили, что в результате атаки дронов на аэродроме "Саки" были повреждены 7 ангаров для истребителей Су-30СМ , Су-30 и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Также в службе заявили о как минимум семи уничтоженных или поврежденных самолетах. В то же время никаких видео- или фотоподтверждений там не предоставили.

Впрочем, есть спутниковые снимки обоих аэродромов после атаки от компании Vantor. Они позволяют более или менее оценить масштаб повреждений, нанесенных украинскими ударами.

Итак, на кадрах аэродрома "Саки" можно заметить, что повреждены шесть из семи защищенных авиационных ангаров. Часть сооружений имеет заметные структурные разрушения. В четырех ангарах взрывом полностью выбило массивные ворота, которые лежат на рулежной дорожке перед укрытиями.

"Саки" после удара БПЛА 3 июля / Фото, опубликованное The War Zone

"Саки" после атаки дронов 3 июля / Фото, опубликованное The War Zone

В то же время определить, находились ли внутри самолеты и насколько они повреждены, невозможно.

В целом укрытия сохранили свою конструкцию, однако самолеты внутри могли пострадать от пожара или обломков.

По данным СБУ, на аэродроме "Гвардейское" были атакованы два ангара, в которых хранились БПЛА "Шахед" и авиационное оборудование.

Сравнение спутниковых снимков аэродрома за 15, 27 июня и 2 июля показало, что повреждены как минимум два ангара. На одном ангаре видно отверстие в крыше, что может свидетельствовать о попадании, а на другом – поврежденную заднюю стену.

Спутниковый снимок аэродрома "Гвардейское" / Фото, опубликованное Telegram-каналом Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Также на территории аэродрома зафиксированы многочисленные следы пожаров, несколько ворон и разрушения, которые, вероятно, остались после ударов беспилотников.

Кроме того, на снимках от 15 июня возле ангаров также видно большое количество дронов типов "Шахед" и "Гербера".