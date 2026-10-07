Замылили глаза врагу: как в Третьем армейском корпусе использовали НРК для операции "Вивальди"

Украинские военные в ходе проведения масштабной операции "Вивальди" прибегли к хитростям, чтобы ввести в заблуждение российских оккупантов и нанести им внезапный удар. Для этого бойцы Третьего армейского корпуса провели целую серию отвлекающих маневров и массово задействовали наземные роботизированные комплексы.

Об этом 24 Каналу рассказал командир подразделения НРК NOVA 3 ОШБр 3-го армейского корпуса с позывным "Жорик", отметив, что к подготовке было привлечено большое количество военных сил. Благодаря максимальной скрытности и серии ложных маневров на различных участках фронта наступательный удар стал для захватчиков настоящим сюрпризом.

Подготовка к операции "Вивальди"

Военнослужащий отметил, что их подразделение работает с наземными роботизированными комплексами уже более 2 лет. В частности, в этой операции воины задействовали сотни единиц НРК. Чтобы враг не разгадал истинные планы командования, украинские защитники прибегли к комплексному запутыванию противника.

Мы проводили маневры для отвлечения внимания, сосредоточения техники, перемещения НРК и тому подобное в других местах, чтобы минимизировать риски. Это делалось максимально скрытно, чтобы враг об этом не узнал. Это стало большим сюрпризом для оккупантов, учитывая количество взятых в плен,

– подытожил он.

Впоследствии наземные роботы запускали в глубокий тыл врага для проведения разведки. Такая тактика позволяла видеть ситуацию с земли, что значительно дополняло данные с БПЛА. В дальнейшем НРК применяли для проверки маршрутов на наличие мин перед выдвижением бронетехники и непосредственным вводом штурмовых групп.

Когда украинские штурмовики проникли в тыл противника, возникла необходимость в их бесперебойном снабжении. Роботизированные комплексы круглосуточно доставляли бойцам боекомплект, провизию и все необходимое имущество.

Подробности операции: смотрите видео