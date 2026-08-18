От 60 до 1000 единиц в год: США готовятся резко нарастить производство ракет "Томагавк"

Американские вооруженные силы заключили с подразделением Raytheon компании RTX контракт на сумму 22,9 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на увеличение объемов производства ракет "Томагавк".

Так, в Вашингтоне планируют восполнить исчерпанные запасы высокотехнологичного вооружения. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Что известно о планах США нарастить производство ракет?

В материале говорится, что использование больших объемов боеприпасов в войне против Ирана, а также поставки значительных объемов ракет союзникам вызывают опасения относительно запасов средств противовоздушной обороны и высокоточного оружия.

Именно поэтому исполняющий обязанности министра ВМС Хун Као призвал промышленность быстро нарастить производство боеприпасов. Соответственно, компания RTX уже выполняет эту задачу.

По его словам, этот контракт гарантирует, что американские военнослужащие, как и прежде, "будут иметь в своем распоряжении необходимую им смертоносную огневую мощь".

Отдельно Raytheon отметила, что семилетний контракт предусматривает наращивание ежегодного производства ракет "Томагавк" до более чем 1 000 единиц. Для сравнения: в настоящее время компания производит около 60 таких ракет в год.

Каковы характеристики ракет "Томагавк"?

"Томагавк" – это стратегическая или тактическая дозвуковая крылатая ракета класса "земля – земля" и "воздух – земля", которую производит американская компания Raytheon. Ракета находится на вооружении с 1983 года, а ее стоимость в 2024 финансовом году составляла около 1,87 миллиона долларов. В зависимости от модификации дальность полета "Томагавк" варьируется от 870 до 2 500 километров, тогда как для классического варианта этот показатель составляет около 1 600 – 1 800 километров.

Масса ракеты может достигать 1 500 килограммов, а скорость полета – примерно 880 километров в час, то есть она дозвуковая. "Томагавк" может оснащаться различными типами боевых частей – ядерными, кассетными, бронебойными, полубронебойными, бетонобойными и проникающими.

Масса боевой части составляет около 450 килограммов. Для наведения ракета использует систему DSMAC, а ее заявленная точность в зависимости от модификации может составлять от 5 до 80 метров. Подробнее об этом оружии читайте в материале 24 Канала.