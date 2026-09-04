От "Лелеки" до "Писюна": как украинская оборонная промышленность придумывает названия для своего оружия

Об этом говорится в исследовании"Оборонки", подготовленном совместно с государственным кластером Brave1. Авторы проанализировали 3773 наименования изделий на Brave1Market, после чего удалили дубликаты и получили 992 уникальных названия, которые и позволили понять, по каким принципам украинские производители сегодня придумывают названия для своего оружия.

В мире название оружия редко придумывают просто для красоты

На самом деле традиция давать военной технике звучные имена возникла вовсе не в украинской оборонной промышленности, ведь различные армии десятилетиями использовали названия, которые должны были подчеркивать характер техники, ее назначение или даже государственную традицию.

В США, например, военные корабли получали имена людей, городов, исторических событий, добродетелей и даже важных для государства понятий, тогда как в современной американской традиции авианосцы часто называют в честь президентов. В Великобритании к выбору названия корабля подходят еще более осторожно, учитывая историю предшественников и их связь с определенным регионом или флотской традицией.

В Германии вообще сложилась одна из самых узнаваемых традиций, когда бронетехника получает имена больших хищников: "Тигр", "Пантера", "Леопард", "Рысь", а современная БМП "Пума" фактически продолжает ту же линию.

Украина тоже постепенно вырабатывает собственную систему, хотя пока она выглядит гораздо пестрее.

После 2022 года название стало частью борьбы за внимание

До полномасштабного вторжения производители часто думали не только об украинском военном, но и о внешнем рынке, поэтому названия вроде Raybird / ACS-3 или PD-2 имели вполне понятную логику: их легко читать иностранному заказчику, а технический индекс не вызывает лишних ассоциаций.

Параллельно существовали и названия, которые гораздо ближе украинскому восприятию, такие как "Лелека", "Вильха", "Козак" или "Богдана", однако после 2022 года баланс изменился, поскольку теперь производителю нужно было думать прежде всего о том, насколько легко военный запомнит название, произнесет его вслух и не перепутает с десятком других систем.

А затем произошел еще один интересный поворот, что сама украинская оборонная отрасль превратилась в огромный конкурентный рынок, где сотни компаний начали предлагать военным свои решения.

В таких условиях хорошее название уже не просто помогает отличить одно изделие от другого, а начинает работать как часть бренда.

Именно поэтому на рынке стало все больше "Термитов", "Кабанов", "Змеев", "Колибри" и других коротких названий, которые легко прочитать на экране, услышать по рации или вспомнить через несколько дней.

Самая популярная категория – животные

Когда команда Brave1 и "Оборонки" распределила 992 названия по категориям, самую большую группу, как и ожидалось, составил животный мир, на долю которого приходится 21,3% всей выборки.

Это довольно легко объяснить, ведь название животного почти мгновенно создает определенный образ, а производителю уже не нужно долго объяснять, что он хотел сказать словом "Сокол", "Кабан" или "Термит".

Особенно хорошо эта традиция прижилась в сфере беспилотников, где названия птиц буквально заполонили рынок: "Сойка", "Пугач", "Шпак", "Аист", "Летучая мышь", "Сокол", "Колибри".

Впоследствии выяснилось, что проблема здесь вполне практическая: птиц много, но украинских дронов стало еще больше, поэтому даже этот беспроигрышный вариант начал исчерпываться.

В Brave1 в свое время шутили, что производителям придется переходить к все более экзотическим птицам, поскольку даже "Фламинго" и "Какаду" уже появились среди названий.

Украинская оборонная компания Fire Point выпустила видео, в котором запечатлены розовый фламинго, ракеты и дроны на фоне надписи "Увидимся в суде". Компания добавила предупреждение России: "Напоминаем нашим врагам, что карма и мы – в деле. Так что ждите, что мы заглянем к вам без приглашения". #Украина pic.twitter.com/2eZIo6rkuH – NOELREPORTS (@NOELreports) 1 сентября 2026

Для наземных роботов названия животных подходят еще лучше

В наземных роботизированных комплексах названия, связанные с животными, встречаются даже чаще, чем у дронов, ведь их доля превышает 27%, и здесь ассоциация часто оказывается довольно очевидной.

"Мураха" намекает на выносливость и постоянную работу, "Кабан" ассоциируется с прочностью, а "Термит" создает образ маленькой машины, которая упорно делает свое дело независимо от того, насколько большая проблема.

"Милитари 24" ранее рассказывал о роботизированном комплексе "Термит", и само его название хорошо показывает, как в современной украинской оборонной промышленности работает этот принцип: слово должно быть простым, но в то же время вызывать в голове определенную картинку.

Евгений Гриценко из Brave1 объясняет это примерно так: производитель часто хочет через название передать дух изделия, поэтому образ животного позволяет одним словом намекнуть на его характер.

НРК "Рысь", фото производителя.

С РЭБ все сложнее

А вот со средствами радиоэлектронной борьбы ситуация совсем иная, поскольку угадать образ сложной электронной системы по названию значительно сложнее, поэтому производители чаще обращаются к природным явлениям или абстрактным понятиям.

Так появились "Шквал", "Мираж", "Буревой", "Туман", "Заграва", "Купол", "Зонтик", "Каскад" и другие названия, которые не описывают конкретный технический компонент, но создают нужное ощущение.

В одном случае такая игра слов превратилась почти во внутренний мем: комплекс "Лима" получил название в честь столицы Перу, ведь именно туда указывают навигационные модули во время тревоги.

Другая история – называть оружие именами украинцев

Отдельное и очень интересное направление возникло там, где производители решили использовать не названия животных или абстрактные слова, а украинскую историю.

В исследовании такие названия составляют около 4,4%, однако именно они часто несут наибольшую смысловую нагрузку.

В The Fourth Law и Odd Systems, например, называют свои изделия в честь украинских деятелей ХХ века, поэтому тепловизионная камера носит имя Леся Курбаса, перехватчик получил название "Зеров-8" в честь Николая Зерова, а FPV-дрон "Стус" – в честь Василия Стуса.

FPV-дрон "Стус". Фото производителя

Здесь название уже перестает быть просто удобным словом, ведь становится способом напомнить об украинцах, которых уничтожали советские репрессии.

Эта идея особенно сильно звучит на фоне нынешней войны, ведь фактически речь идет о символическом возвращении имен, которые в свое время пытались стереть из украинской истории.

"Милитари 24" писал об украинских дронах-перехватчиках, и для этого сегмента такая система наименований выглядит особенно красноречиво, ведь современная технология получает имя человека, который в свое время стал жертвой борьбы с украинской культурой.

Airlogix пошел по пути Древнего Египта

Еще интереснее ситуация обстоит в Airlogix, где производитель фактически создал собственную мифологию.

Их системы GOR, Anubis и Seth-X получили имена древнеегипетских богов, и здесь уже виден не случайный выбор красивого слова, а целостная система, в которой различные продукты одного производителя имеют общую стилистику.

Такой подход особенно хорошо работает для компании, которая создает не один беспилотник, а целую линейку систем, поскольку со временем покупатель начинает узнавать не только конкретную модель, но и бренд в целом.

"Милитари 24" ранее рассказывал о сотрудничестве Airlogix с Финляндией и запуске производства украинских беспилотников, и именно в таких международных проектах последовательный подход к названиям может быть особенно полезен, когда украинский производитель пытается одновременно работать со своей аудиторией и иностранными партнерами.

А потом украинская оборонная промышленность начала шутить

Наряду с животными, историческими личностями и мифологией появился еще один большой пласт украинского нейминга, и именно он чаще всего вызывает споры.

"Батон", "Мангал", "Тетрис", "Чемодан" – такие названия явно не стремятся создать образ высокотехнологичной системы, а наоборот, делают технику максимально бытовой.

Логика здесь проста: военный ежедневно работает со сложной техникой, а когда у нее есть простое человеческое имя, психологически воспринимать ее может быть легче.

Самым громким примером стал P1-SUN от SkyFall, ведь правильное произношение его названия совсем не такое, как народное чтение, однако украинские военные и пользователи соцсетей практически мгновенно нашли свой вариант.

И произошло то, что для маркетолога вообще можно назвать мечтой: шутливое народное название стало более узнаваемым, чем официальное.

"Милитари 24" уже писал о P1-SUN и его роли в борьбе с российскими дронами, и этот пример особенно хорошо демонстрирует, что название начинает жить собственной жизнью только тогда, когда за ним стоит реальный продукт.

Шутка работает, пока работает сама технология

В этом и заключается главный парадокс современного военного нейминга. Название может привлечь внимание, стать мемом, попасть в соцсети и даже обеспечить производителю огромную бесплатную рекламу, но никакая креативная выдумка не спасет систему, если она плохо работает.

Именно поэтому представители Brave1 подчеркивают, что военных в первую очередь интересуют характеристики, цена и репутация производителя, а уже потом – название.

P1-SUN стал настолько известным не просто благодаря необычному звучанию, а потому, что за ним стоит технология, которую активно используют в реальном противостоянии с российскими беспилотниками.

Этот принцип можно наблюдать и в других системах. "Милитари 24" рассказывал о новом поколении украинских дронов-перехватчиков, где внимание привлекает уже не столько название, сколько способность технологии решать конкретную проблему на поле боя.

Поэтому хорошее название помогает, но оно не заменяет хорошее оружие.

Зачем тогда вообще нужен юмор

Для украинской военной культуры этот вопрос особенно интересен, поскольку юмор и самоирония давно стали способом справляться с реальностью войны.

Евгений Гриценко из Brave1 связывает появление бытовых и даже провокационных названий с традициями украинской армии, где пренебрежение к врагу и насмешки над ним имеют очень давнюю историю.

С его точки зрения, название вроде "Кабан" или "Батон" может даже психологически приближать технику к военному, ведь он видит в ней не "супердорогое изделие", которого нужно бояться лишний раз коснуться, а обычный рабочий инструмент.

Впрочем, у этого подхода есть и критики, которые считают, что вульгарные названия переходят границы и создают впечатление несерьезности там, где речь идет о технологиях и людях, которые ими пользуются.

Ярослав Ажнюк, соучредитель The Fourth Law и Odd Systems, однако выступает против тренда на нецензурные названия, подчеркивая, что украинскому оружию вполне хватает исторических личностей, культурных символов и собственных смыслов, чтобы не опускаться до самой простой провокации.

Все эти подходы прекрасно уживаются друг с другом

Именно поэтому украинский нейминг сегодня выглядит настолько разнородным.

Одна компания создает "Стус", другая – "Фламинго", третья выбирает технический индекс, четвертая строит целую мифологию вокруг египетских богов, а пятая сознательно дает системе название, которое звучит так, будто это товар с полки супермаркета.

И в этом нет большого противоречия, ведь украинская оборонная промышленность сама по себе очень разнородна.

Компаний становится все больше, технологии меняются буквально каждый месяц, а производители вынуждены не только создавать оружие, но и постоянно думать, как его отличить от сотен конкурентов.

Именно поэтому название постепенно стало еще одним способом привлечь внимание.

Украина фактически формирует собственную культуру военных брендов

Если посмотреть на 992 уникальных названия, становится очевидно, что украинская оборонная промышленность пока находится лишь в начале этого процесса.

Здесь пока нет единого правила, согласно которому дрон обязательно должен называться птицей, робот – животным, а ракета – историческим персонажем, и, похоже, это даже хорошо, поскольку рынок пока имеет свободу экспериментировать.

Со временем часть таких названий может исчезнуть вместе с конкретными производителями, а некоторые, наоборот, могут превратиться в бренды, которые будут ассоциироваться с целым поколением украинского оружия.

Возможно, именно поэтому сегодняшний хаос с "Лелеками", "Термитами", "Стусами", "Фламинго", "Батонами" и P1-SUN стоит воспринимать не как проблему, а как момент, когда эта традиция только зарождается.

И, в конце концов, через несколько лет названия украинского оружия могут стать столь же узнаваемыми, как и сами технологии, ведь когда о дроне спорят не только военные инженеры, но и обычные пользователи соцсетей, это означает, что он уже вышел за пределы цеха и стал частью украинской культуры.