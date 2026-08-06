Пентагон закрыл доступ к отчетам об испытаниях оружия: в чем причина

Министерство обороны США удалило со своего общедоступного сайта публикации, в которых речь шла об испытаниях оружия на протяжении десятилетий. Причиной называют опасения, что противники могут использовать эти данные с помощью искусственного интеллекта.

Многие люди раскритиковали этот шаг. Об этом пишет Bloomberg.

Что говорят в Пентагоне?

Директор отдела испытаний вооружений Пентагона Эми Хеннингер 30 июля ограничила доступ к 25 публичным годовым отчетам о состоянии основных программ вооружений. В ведомстве назвали этот шаг "проактивной мерой, направленной на укрепление оперативной безопасности США".

В министерстве обороны пояснили, что враги могут, используя ИИ, искать слабые места в оборонных возможностях США.

Теперь отчеты будут доступны только сотрудникам, имеющим военную "карту общего доступа". Ее можно получить только после проверки данных ФБР.

Отчеты были одним из двух основных источников несекретной информации для общественности о состоянии оборонных закупок.

Издание пишет, что Пит Хегсет, обещавший возглавить "самое прозрачное Министерство обороны в истории", сократил штат испытательного бюро Пентагона со 126 до 30 сотрудников, а 90 программ были выведены из-под его надзора.

Другие чиновники оборонного ведомства в начале этого года заблокировали публикацию ежегодного отчета GAO о спорной программе F-35, утвержденного Конгрессом, впервые с момента публикации оценок ее эффективности более 20 лет назад.

Что говорят критики этого решения?

Член Комитета Сената по вооруженным силам, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен раскритиковала эту инициативу.

Сокрытие отчетов, разоблачающих неисправности оружия, может стоить военнослужащим жизни и привести к растрате миллиардов средств налогоплательщиков,

– заявила Уоррен.

Ранее ежегодные отчеты были на короткое время удалены с сайта Пентагона после терактов 11 сентября 2001 года. Однако СМИ предоставляли печатные копии.

Директор по вопросам оборонной политики Проекта по правительственному надзору Грег Уильямс отметил, что в соответствии с Законом 1983 года Пентагон должен публиковать ежегодные отчеты, которые не являются секретными и не требуют контроля за распространением. Он также сослался на закон 2011 года, который определил, что каждый несекретный отчет, представленный в Конгресс, включая ежегодную оценку испытаний, должен быть обнародован в интернете.

В Пентагоне заявили, что доступ не был удален, а был "перенесен на безопасный сайт".

The Washington Post писала, что в пятницу, 31 июля, в кулуарах заседания Кабинета министров между Дональдом Трампом и Питом Хэгсетом состоялся напряженный разговор. По словам источников, Трамп потребовал от министра обороны объяснить, почему ему не сообщили о критическом истощении запасов боеприпасов.

Из-за этого у США меньше возможностей для военных действий против Ирана. Хегсет переложил ответственность на своего заместителя.