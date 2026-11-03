Будет перехватывать "Искандеры" и "Цирконы": США разрабатывают новую ракету

Армия США определилась с разработчиком нового перехватчика в рамках программы Future Interceptor – им стала компания Lockheed Martin с ракетой PAC-3 Edge. Она должна дополнить американскую систему противовоздушной и противоракетной обороны и перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Об этом пишет Defense Express.

Почему США выбрали PAC-3 Edge?

Армия США заключила с Lockheed Martin соглашение по специальной процедуре разработки нового перехватчика. Контракт предусматривает проведение испытаний и малосерийное производство PAC-3 Edge.

Общую стоимость проекта оценивают в 1,08 миллиарда долларов. Из этой суммы 660,4 миллиона долларов поступят из государственного финансирования, а еще 423 миллиона долларов инвестирует сама Lockheed Martin.

В финале конкурса компании могла противостоять Anduril, которая разрабатывает семейство зенитных ракет Steelfin. Ранее сообщалось, что первый полет этой разработки может состояться в 2027 году, а массовое производство – начаться в 2028 – 2029 годах. В то же время официального подтверждения участия Anduril в программе Future Interceptor нет.

PAC-3 Edge разрабатывается на основе технологий ракеты PAC-3 MSE, которая уже доказала способность перехватывать баллистические и гиперзвуковые цели. В частности, речь идет о российских ракетах "Искандер-М" и "Кинжал".

Среди заявленных разработчиком усовершенствований PAC-3 Edge – новая головка самонаведения и многоимпульсный твердотопливный двигатель. Кроме того, судя по опубликованному изображению, ракета будет иметь меньший блок газодинамических рулей и более компактные аэродинамические поверхности.

Ожидается, что новый перехватчик займет промежуточное место между PAC-3 MSE и системой THAAD по высоте перехвата. Это позволит закрыть пробел в американской системе противоракетной обороны, в частности противодействовать некоторым ракетам с гиперзвуковыми планерными блоками.

Напомним, украинская компания Fire Point решила сосредоточить основные усилия на разработке баллистических ракет и не планирует создавать новые модели крылатых. В то же время производитель продолжит выпуск ракеты "Фламинго" и будет наращивать ее производственные мощности.