В Киевской области пограничники сбили крылатую ракету из пулемета

Ночью 20 августа Россия нанесла по Украине большую ракетную атаку, в том числе с использованием крылатых ракет. Одну из таких ракет украинским пограничникам удалось сбить из пулемета.

Цель летела в сторону Киева. Об этом сообщили в Госпограничной службе.

Как пограничники сбили крылатую ракету с помощью пулемета?

На рассвете 20 августа одна из мобильных огневых групп ГПСУ обнаружила в своем секторе российскую крылатую ракету.

Пограничники подчеркнули, насколько сложной является задача сбить крылатую ракету из пулемета, учитывая сложность поражения такой цели.

Однако военным удалось совершить, казалось бы, невозможное. "Мгновенная реакция, профессиональная подготовка и мастерство пограничников сделали свое дело".

Боец рассказал об уничтожении ракеты из пулемета: смотрите видео ГПСУ

Пограничник с позывным "Гаджет" рассказал, что во время выполнения боевого задания в составе мобильной огневой группы вместе с сослуживцами уничтожил крылатую ракету.

По его словам, цель летела на высоте около 50 метров и сбрасывала тепловые ловушки. Военный открыл огонь и попал в ракету, после чего она упала в поле и оставила значительную воронку.

Вот следы от пулеметных пуль, целая куча обломков, половина поля усыпана осколками. Так, фермеру будет плохо, но главное – что люди остались живы,

– отметил "Гаджет".

Сколько целей в общей сложности летело на Украину 20 августа?

В ночь на 20 августа Россия совершила масштабную атаку на Украину. Основной целью массированного удара стала Киевская область, значительные разрушения понесла и Киев.

Начиная с 18:00 19 августа, враг применил ракеты, летевшие к целям по баллистической траектории, в частности "Оникс", "Циркон", "Искандер-М" и С-400, запущенные из Курской, Ростовской и Брянской областей.

Кроме того, российские войска выпустили 36 крылатых и авиационных ракет Х-101, "Искандер-К" и Х-59 из воздушного пространства Вологодской, Курской и Белгородской областей. Еще восемь "Калибров" были запущены из района Новороссийска. Также противник применил два баражирующих боеприпаса "Бандероль".

Воздушная атака сопровождалась запуском 168 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия". Почти половина из них была реактивной. БПЛА запускали из районов Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.