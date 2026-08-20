Ціль летіла в бік Києва. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Як прикордонники збили крилату ракету за допомогою кулемета?

На світанку 20 серпня одна з мобільних вогневих груп ДПСУ виявила у своєму секторі російську крилату ракету.

Прикордонники підкреслили, наскільки складним є завдання збити крилату ракету з кулемета, зважаючи на складність ураження такої цілі.

Проте військовим вдалося, здавалося б, неможливе. "Миттєва реакція, професійна підготовка та майстерність прикордонників зробили свою справу".

Боєць розповів про знищення ракети з кулемета: дивіться відео ДПСУ

Прикордонник із позивним "Гаджет" розповів, що під час виконання бойового завдання у складі мобільної вогневої групи разом із побратимами знищив крилату ракету.

За його словами, ціль летіла на висоті близько 50 метрів і скидала теплові пастки. Військовий відкрив вогонь і влучив у ракету, після чого вона впала в полі та залишила значну вирву.

Ось сліди від кулеметних куль, ціла купа уламків, пів поля засіяно осколками. Так, фермеру буде погано, але головне – що люди залишилися живими,

– зазначив "Гаджет".

Скільки цілей загалом летіло на Україну 20 серпня?

У ніч проти 20 серпня Росія здійснила масштабну атаку по Україні. Основною ціллю масованого удару стала Київська область, значних руйнувань зазнав і Київ.

Починаючи з 18:00 19 серпня, ворог застосував ракети, які рухалися до цілей балістичною траєкторією, зокрема "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М" і С-400, запущені з Курської, Ростовської та Брянської областей.

Крім того, російські війська випустили 36 крилатих та авіаційних ракет Х-101, "Іскандер-К" і Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської та Бєлгородської областей. Ще вісім "Калібрів" були запущені з району Новоросійська. Також противник застосував два баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Повітряна атака супроводжувалася запуском 168 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія". Майже половина з них була реактивною. БпЛА запускали з районів Курська, Міллерового, Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.